Preparare il caramello salato è molto semplice. La salsa dolce-salata per dessert ha un buon sapore, anche senza latte.

In questa ricetta, infatti, vedremo come preparare il caramello salato vegano.

Questa è una salsa cremosa ottima per dessert che unisce la dolcezza del caramello con un pizzico di sale. Di solito il caramello è preparato con il latte, ma si può anche preparare con base vegetale.

Questa ricetta utilizza latte di cocco e zucchero. Scendiamo nei dettagli.

Come preparare il caramello salato con una ricetta semplice e senza lattosio, per un dessert cremoso

Questo dessert può essere preparato con solo 4 ingredienti e senza latte. Ci vogliono circa 30 minuti.

Ecco gli ingredienti per 4 persone:

400 ml di latte di cocco;

140 grammi di zucchero di canna (a grana fine);

1 baccello di vaniglia;

2 cucchiaini da tè di sale.

Ecco il procedimento

Come preparare il caramello salato con una ricetta semplice e veloce:

grattare la polpa del baccello di vaniglia e mischiarla con il latte di cocco e lo zucchero di canna in una casseruola.

portare tutto a ebollizione lenta e cuocere a fuoco basso per 20-25 minuti. Mescolare la crema di tanto in tanto in modo che non bruci.

mettiamo il sale nella pentola, mescoliamo ancora il tutto e togliamo dal fuoco il caramello salato.

lasciamo raffreddare fino a quando non diventa gommoso e pronto per essere servito.

Possiamo guarnirlo con il nostro gelato preferito, con un pezzo di torta di mele, con dei brownies o con un pezzo di torta al limone.

Se il caramello salato è troppo denso dovremmo scaldarlo in una casseruola a fuoco basso prima di servirlo ai nostri ospiti. Questo lo renderà di nuovo più liquido. Si può conservare in frigo per non più di una settimana.

Preparare delle squisite caramelle fatte in casa per grandi e piccini

Con questo stesso composto si possono preparare delle squisite caramelle mou fatte in casa. Versare il composto preparato secondo il procedimento descritto sopra, sulla teglia unta.

Lasciarlo raffreddare per almeno due ore. Se non si indurisce abbastanza a temperatura ambiente, spostarlo in un luogo fresco.

Dopo di che utilizziamo un coltello per tagliare il foglio di caramello in pezzetti di caramelle. Ricordiamo di consumarle con moderazione come cibo di lusso o premio, perché il caramello è importante assumerlo nelle giuste dosi.

Preparare da soli le caramelle ha due grandi vantaggi: da un lato, si risparmia sui rifiuti di imballaggio e, dall’altro, non ci sono additivi artificiali.

Lettura consigliata

Ricetta estiva per una mousse al limone squisita, molto rinfrescante e che piacerà proprio a tutti