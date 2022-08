Quale stagione più bella per coronare il proprio sogno d’amore che l’estate? Organizzare la cerimonia all’aperto, tra decorazioni di fiori e rivoli d’acqua. La bella stagione crea un’atmosfera splendida per festeggiare qualsiasi ricorrenza. Non a caso sono molti coloro che scelgono di sposarsi in questo periodo oppure di celebrare battesimi e cresime. Ma cosa ne penseranno gli invitati? Sicuramente doversi vestire per una cerimonia estiva lascia spazio alla creatività, ma bisogna stare attenti a non esagerare. Allora, qual è l’outfit giusto per un avvenimento del genere? Come distinguersi senza andare alla ricerca di costosi e appariscenti abiti? Il buongusto e la sobrietà vincono sempre.

Infatti, ecco come essere elegantissimi con due capi estivi per vestirsi in occasioni speciali come matrimoni e battesimi. Di fondamentale importanza, poi, saranno gli accessori, da abbinare in modo intelligente ed equilibrato. Una borsetta della misura e del colore giusto può fare la differenza. Stessa cosa vale per la calzatura che, ovviamente, dovrà essere comoda e traspirante per combattere il caldo.

Elegantissimi con due capi estivi perfetti per matrimoni e battesimi di sera

Ci sono abiti e look senza tempo, capaci di essere perfetti col passare degli anni e in occasioni differenti. Tuttavia, nel caso di una cerimonia in piena estate non potremo certo optare per il solito vestito nero lungo. Al contrario, col caldo diventa necessario trovare colori freschi e mise che facciano risaltare l’abbronzatura. Un capo perfetto per qualsiasi età è il vestito lungo, immancabile per qualsiasi cerimonia che si rispetti. Questo capo dà la certezza di essere eleganti, specialmente se si scelgono tessuti preziosi e vaporosi come lo chiffon, il voile, la seta. L’importante è che sia lungo, mentre sul modello ci si può sbizzarrire in base anche alle proprie caratteristiche fisiche.

Chi sente di dover nascondere fianchi un po’ troppo larghi sceglierà modelli che esaltano la vita e così via. Ma la vera rivoluzione dell’estate è data dalle stampe e dai colori. Questi ultimi devono poter rispecchiare i raggi del sole e le sfumature dell’acqua del mare. Osiamo con fantasie floreali e astratte, abbandoniamo invece righe e pois. Meglio scegliere decorazioni etniche ma nella decorazione lasciamo sempre che il colore predominante sia caldo, fresco e richiami alla vitalità estiva.

E le scarpe?

Per quanto riguarda le scarpe, mai dimenticare che dovremmo starci per ore. Quindi scegliamo modelli comodi ma soprattutto aperti. Bene i sandali con o senza tacco, l’importante è che richiamino all’oro e all’argento del sole. Per finire gli accessori per i quali, sia gioielli che borsette o cappelli, dovranno richiamare la luce con punti metallici. Questo ci farà brillare in ogni momento con grazie e senza eccedere.

