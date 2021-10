Quando arriva ottobre in molti si dimenticano di avere un orto. Non di certo gli agricoltori o chi possiede davvero la cultura della terra. In generale, le persone che vivono nelle grandi città pensano che i frutti dell’orto si raccolgano solo d’estate e che in autunno e in inverno ci si debba dimenticare di tutto.

Nulla di più falso, specialmente se si vuole assaporare dei prodotti stagionali o prepararsi già all’anno venturo. Di conseguenza, è buona cosa mettersi gli stivali, munirsi di attrezzi e andare subito nell’orto di casa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ottobre e la raccolta di frutta e verdura

In primo luogo, a ottobre possiamo ancora trovare del basilico. In particolare, converrebbe proprio cominciare a raccogliere le ultime foglioline di questa erba aromatica, perché i freddi stanno arrivando e rischiamo di non averle più. Oltre al basilico, poi, dovremmo cominciare a raccogliere alcune verdure che abbiamo già piantato in precedenza.

Pensiamo agli spinaci, alla rucola e alla lattuga. Chi vive in latitudini più miti può anche pensare di raccogliere ancora il rosmarino e il prezzemolo. Infine, chi ha la fortuna di vivere in posti molto caldi, ha ancora a disposizione gli ultimi peperoni e pomodori.

È questa la strepitosa frutta e verdura di stagione che ci regala l’orto a ottobre

Se vogliamo parlare di frutta, invece, a ottobre troviamo due glorie nazionali. Parliamo di pere e di mele, mentre nel Sud Italia anche i limoni e i kiwi. Ottobre è poi il mese dell’uva: da Nord a Sud Italia in ottobre si raccoglie questo frutto che ci regalerà grandi soddisfazioni con il vino. Tuttavia, siamo un Paese mediterraneo e dunque, oltre al vino e al grano, abbiamo le olive. Ad ottobre troviamo il giusto punto di maturazione di molte delle specie di oliva presenti sul nostro territorio.

Non solo raccogliere ma anche piantare

A ottobre non dobbiamo pensare solo a raccogliere. Oltre alle cipolle e all’aglio, pensiamo soprattutto ai vari tipi di cavolo. Cavolo cappuccio, cavolo broccolo e cavolfiori sono solo alcune tra le possibili scelte da fare.

Insomma, è questa la strepitosa frutta e verdura di stagione che ci regala l’orto a ottobre, sarebbe un peccato non approfittarne. Ottobre, infatti, è il mese che fa da “ponte”: ci sono ancora i gusti dell’estate ma arrivano piano piano quelli dell’inverno.

Approfondimento

Sono queste le erbe aromatiche autunnali resistenti al freddo che pochi conoscono.