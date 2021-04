Ecco il sorprendente motivo per cui bisogna mettere delle forchette di plastica nell’orto.

Le posate ed i piatti di plastica sono ormai presenti nelle cucine di chiunque. Perché si sa che prima o poi verranno usate per un pasto veloce e senza bisogno di lavare le stoviglie. O per la tipica abbuffata con molti ospiti, come nel caso delle grigliate con parenti o amici. Quello che non tutti sanno, però, è che le forchette di plastica possono essere usate anche in un altro, geniale modo. Ovvero per la cura del proprio orto. Ma come si possono impiegare delle banali posate in plastica per tenere in ordine la propria area verde? Scopriamolo con il metodo degli esperti di casa e giardino di ProiezionidiBorsa proposto qui di seguito. Ecco dunque il sorprendente motivo per cui bisogna mettere delle forchette di plastica nell’orto.

Un orto da salvare

Chi possiede un orto o un giardino sa bene che vi sono vari problemi ai quali si può andare incontro. Tra i più sgradevoli la presenza di animali che danneggiano il terreno e che rovinano piante e ortaggi. Infatti, non sono solo gli insetti o i parassiti i nemici delle piante. Anche altri animali come i conigli attirati dalle carote, uccelli come gazze e cornacchie o addirittura il gatto di casa potrebbero fare danni nell’orto. E mettere sotto sopra piante e terreno, rovinando tutto il nostro lavoro.

Ecco il sorprendente motivo per cui bisogna usare delle forchette di plastica nell’orto

Per tenere alla larga dall’orto questi ospiti indesiderati, basta un semplice set di forchette di plastica. Dopo esserselo procurato e aver scartato la confezione, basta piantare le forchette nel terreno, a debita distanza l’una dall’altra. È importante tenerle con i denti scoperti e ben rivolti verso l’alto. In questo modo si costruirà una sorta di barriera protettiva a difesa di verdure e ortaggi. Uccelli e roditori saranno così scoraggiati dal mettere piede nell’orto e noi potremo dormire notti tranquille.

