Le patate sono tra gli alimenti più utilizzati ed apprezzati in cucina. Perché si possono cucinare veramente in tanti modi diversi. Purtroppo però, chi ha il diabete alto o si sta semplicemente mettendo a dieta sa bene che non sono sempre una scelta adeguata. A causa del loro indice glicemico solitamente elevato.

Vi è un modo, però, che permette di cucinare le patate abbassandone sensibilmente questo valore. Così si potranno gustare senza badare troppo al diabete o alla propria forma fisica. Ecco allora perché cucinare le patate in questo semplice modo è un toccasana contro il diabete.

Tutti i benefici delle patate

Le patate sono un alimento che fa parte di una dieta equilibrata, per cui escluderle dalla propria alimentazione non sarebbe corretto. Ricche di vitamine, fibre e minerali, sono delle valide alleate per la salute della pelle, dei muscoli e delle ossa. Gli antiossidanti presenti agiscono poi contro l’invecchiamento cellulare, preservando la giovinezza della cute. Infine, il loro grande apporto di acqua permette di eliminare le tossine e purificare l’organismo, rendendole uno dei cibi ideali per una dieta detox.

Ecco perché cucinare le patate in questo semplice modo è un toccasana contro il diabete

Ma allora come bisogna cucinare le patate per mantenere basso il livello glicemico senza rinunciare ai loro benefici? Semplice, facendole bollire. Questo è il consiglio di una famosa biologa nutrizionista per gli Istituti Clinici Zucchi a Monza. L’acqua calda, secondo Boscaro, farebbe gonfiare la struttura dell’amido, creando una sorta di gel sul tubero. In questo modo l’indice glicemico si abbasserà e le patate diventeranno meno caloriche e molto più digeribili.

Ma non è finita. Dopo che sono state cotte si consiglia di farle raffreddare prima di consumarle. Così facendo il cosiddetto amido “resistente” che si era scomposto con la cottura si riaddenserà. Regolando l’assorbimento di grassi e carboidrati, e salvaguardando il nostro peso forma.

Qualche consiglio in merito

Nella scelta delle patate da far bollire, meglio puntare su quelle fresche e giovani. Le patate novelle sono infatti più ricche di amidi resistenti rispetto a quelle più mature. Meglio evitare anche di conservarle per troppo tempo in dispensa. Così facendo il livello glicemico nelle patate si innalzerà inesorabilmente.

Infine, per rallentare l’assorbimento dei carboidrati si consiglia di accompagnarle a cibi ricchi di proteine, come uova sode, pollo ai ferri o minestroni di verdura. Ecco dunque perché cucinare le patate in questo semplice modo è un toccasana contro il diabete.