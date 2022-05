Avere una seconda casa vicino al mare è un grande sogno nel cassetto per moltissimi italiani. Spesso, però, ci tocca accontentarci di qualche giorno di vacanza in hotel o in un appartamento affittato quando vogliamo goderci la spiaggia. I prezzi delle seconde case, specialmente vicino al mare, sono purtroppo proibitivi per moltissimi italiani. E per di più, spesso gli immobili proposti si trovano all’interno di veri e propri eco-mostri: palazzoni di cemento senza alcun valore storico o estetico che non fanno altro che rovinare il paesaggio. Perché sacrificare i risparmi di una vita per acquistare un appartamento al mare se l’unica vista dalla finestra sono palazzoni di cemento?

Ma non perdiamo le speranze, perché in realtà esistono molti luoghi in cui i prezzi delle case al mare sono abbordabili e lontano dalla cementificazione selvaggia.

La zona di Nauplia, Argolide, è un gioiello segreto ricchissimo di storia

Basta solo guardare un po’ più lontano per trovare la casa al mare che fa per noi senza spendere una fortuna. Oggi proponiamo una delle mete meno conosciute ma non per questo meno spettacolari per chi è a caccia di una seconda casa. Si tratta di Nauplia, nel Peloponneso, in Grecia. Non lasciamoci scoraggiare dalla distanza. Nauplia è ben collegata con la capitale Atene con mezzi pubblici molti frequenti.

È questa la riviera splendida e piena di storia dove acquistare casa al mare sotto i 70mila euro lontano dagli ecomostri

Nauplia, anche chiamata Nafplion, è una splendida città dell’Argolide, nel Peloponneso. Nonostante le sue piccole dimensioni, è ricchissima di storia. Esisteva già all’epoca dei Micenei, ma la città che vediamo oggi deve gran parte della sua bellezza alla dominazione veneziana, che durò dal quattordicesimo al diciottesimo secolo, interrotta da qualche decennio di dominazione ottomana. A Nauplia, spesso, pare di stare in una delle nostre città ricchissime di arte, ma con un grandi e vantaggio: i prezzi sono molto più bassi.

Si trovano appartamenti a meno di 40.000 euro e case a meno di 70.000 euro

Il mercato immobiliare greco è in forte espansione, dopo anni di crisi. Ma se nella capitale i prezzi stanno lievitando, nelle città periferiche sono ancora abbordabili. Nella storica Nauplia, a pochi passi dal mare, si trovano immobili in vendita a prezzi molto più bassi rispetto a un immobile di dimensioni simili in Italia. È questa la riviera splendida dove investire in una seconda casa. Per non parlare del costo della vita, che a Nauplia è molto più basso rispetto alle mete turistiche italiane. Qui ci si può gustare una cena completa in una taverna tradizionale per circa 15 euro, ad esempio. Insomma, un investimento che conviene prendere in considerazione.

