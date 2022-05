In ogni casa capita che rimangano degli alimenti e che non si sappia cosa farne. In certi casi la soluzione migliore sarà salvarli dalla pattumiera mettendosi alla ricerca di una ricetta che consenta di sfruttarli. Una strada la si troverà sempre e a volte anche più di una. È il caso di una pietanza che si prepara col pane raffermo.

Sul podio degli ingredienti che avanzano vi sono gli albumi, conseguenza del fatto che molte ricette, come la crema pasticciera, richiedano solo i tuorli. Fortunatamente però tante sono le opzioni che ci consentono di usarli e vanno dal dolce al salato.

Ingredienti dal frigo

Per utilizzare gli albumi avanzati, invece di meringhe e altri piatti che solitamente si cucinano, possiamo puntare su una pietanza salata da servire a cena. Diversa dalla solita frittata nonché dai biscotti e i dolci che si fanno con soli albumi.

Si tratta infatti di un plumcake salato particolarmente buono e vantaggioso. Infatti, sfrutta vari ingredienti che abbiamo in frigo e in più è insaporito da una verdura di stagione, ossia le fave.

Per questa ricetta ci serviranno:

4 albumi;

250 g di farina;

60 ml di olio extravergine di oliva;

200 g di fave;

40 g di pecorino grattugiato;

150 g di provola affumicata;

200 ml di latte;

sale;

pepe;

lievito istantaneo per torte salate.

Per utilizzare gli albumi avanzati, invece di meringhe, biscotti e frittate prepariamo questa ricetta salata antispreco che salva la cena con gusto

Sbucciamo le fave, laviamole e lessiamo per qualche minuto in acqua bollente. Montiamo a neve gli albumi con un pizzico di sale. Possiamo farlo a mano con la frusta o con lo sbattitore elettrico.

In una ciotola inseriamo la farina e il lievito. Uniamo l’olio e il latte e lavoriamo con la frusta fino ad amalgamare bene. Uniamo il pecorino grattugiato.

Intanto tagliamo a pezzetti la provola. Incorporiamo gli albumi montati all’impasto, muovendoci delicatamente dal basso verso l’alto per non farli sgonfiare. Aggiungiamo i pezzi di provola, un pizzico di sale e un po’ di pepe. Infine, versiamovi anche le nostre fave sbollentate.

Prendiamo uno stampo lungo per plumcake e foderiamolo con la carta forno. Riscaldiamo il forno a 180°. Versiamo l’impasto nella teglia e inforniamo per una mezz’ora. Ed ecco che sforneremo un buonissimo plumcake dorato e soffice. Facilissimo da preparare e attento agli sprechi, questo plumcake è una vera delizia che si fa in pochissimo tempo. Una ricetta da segnare per una cena ghiotta e insolita ma senza dover passare ore ai fornelli.

