Tutte le piante hanno bisogno di una cura periodica per poter crescere rigogliosamente e dare al nostro giardino o al nostro balcone un’immagine bella e fiorente.

Vi sono però dei particolari periodi dell’anno che comportano una cura maggiore e più attenta proprio per via delle temperature. L’estate è sicuramente il periodo dell’anno dove le temperature elevate possono creare dei problemi qualora non si faccia attenzione ad alcuni accorgimenti.

Ecco come comportarci per avere finalmente delle piante rigogliose e sane in estate. Per prima cosa è necessario un’innaffiata giornaliera e se si hanno delle piante in piccoli vasi, è bene farlo due volte al giorno.

Bisogna precisare, infatti, che l’estate è il periodo dell’anno in cui sono proprio necessarie irrigazioni regolari in particolare per le piante fiorite. Il motivo è che molte piante amano avere un terreno molto fresco ed umido per questo è un’ottima cosa irrigarle in modo uniforme e regolare.

Perchè annaffiare la mattina

Per prima cosa, in questo periodo dell’anno caratterizzato da alte temperature, è sconsigliato, bagnare le piante durante la giornata. È bene scegliere se farlo o durante la mattina o durante la sera. Le ragioni di queste scelte sono molto semplici.

Se si decide, infatti, di annaffiare la mattina, si da il tempo alle radici delle piante di far assorbire l’acqua prima che il sole diventi troppo caldo. Questo permette, inoltre, di ridurre il rischio di malattie fungine.

Inoltre, è bene evitare di bagnare le foglie poiché c’è il rischio che le foglie si brucino. Questo è dovuto al fatto che il sole trasforma le gocce d’acqua presenti sulle foglie in piccole lenti con l’alta probabilità, quindi, di bruciarle.

Annaffiare la sera porta vantaggi differenti

Se invece si decide di annaffiare le piante la sera, il vantaggio è quello di evitare dannosi sbalzi di temperatura per le piante. Anche qui è meglio non bagnare le foglie.

Inoltre, annaffiare la sera permette da un lato di dissetare le piante e, dall’altro, l’acqua rimarrà più a lungo sul terreno prima di evaporare non appena il sole comincerà a sorgere. Ecco come comportarci per avere finalmente delle piante rigogliose e sane in estate senza preoccuparci delle elevate temperature.