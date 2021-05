Purtroppo, capita fin troppo spesso di tornare a casa e trovarsi di fronte un frigo semivuoto e con pochissima voglia di cucinare. In questi casi, però, non dobbiamo disperarci. Infatti, esiste tutto un mondo di ricette perfette per queste occasioni e, proprio oggi, ne vedremo assieme una delle più buone e gustose: la frittata di patate e zucchine.

Scopriamo allora assieme perché tutti dovremmo saper cucinare questa fantastica ricetta svuotafrigo, un piatto veloce e sfizioso che saprà darci la carica giusta.

Tutto il necessario per la nostra ricetta

L’occorrente per 4 porzioni:

a) 8 uova;

b) 6 fiori di zucca;

c) 2 patate;

d) 4 zucchine;

e) 80 ml di latte;

f) 20 gr di pangrattato;

g) 80 gr di Emmental;

h) 40 gr di pecorino;

i) prezzemolo;

l) olio extra vergine d’oliva;

m) sale.

La preparazione

Per prima cosa dovremo sbucciare le patate, tagliarle a fette di circa 1 cm e lessarle in acqua salata per circa 10 minuti. A questo punto, poi, scoliamole e schiacciamole per bene con una forchetta o con uno schiacciapatate.

Nel frattempo, laviamo per bene le zucchine, tagliamole e facciamole saltare in una padella con un fondo d’olio per qualche minuto. Una volta fatto questo versiamoci sopra un filo d’acqua, aggiungiamo sale e lasciamo ad insaporire per un paio di minuti al fuoco basso.

Raggiungiamo ora i fiori di zucca, lavati e tagliati fini e facciamoli appassire al fuoco dolce per una decina di minuti. Spegniamo la fiamma e aggiungiamo qualche foglia di prezzemolo tritata.

A questo punto sbattiamo le uova con una frusta assieme all’Emmental grattugiato, il pecorino e giusto un pizzico ci sale. Amalgamiamo poi le zucchine alle patate schiacciate, aggiungiamo il latte e incorporiamo le uova appena sbattute.

Una volta che, girando, avremo ottenuto un composto ben omogeneo, versiamo il tutto in una pirofila unta d’olio e cospargiamo di pan grattato. Inforniamo a 180 °C per 20 minuti e et voilà! Ecco pronta la nostra fantastica frittata di patate e zucchine.

