Con l’arrivo dell’autunno, molte delle nostre piante hanno interrotto la loro fase vegetativa per entrare in “letargo”. Quindi, per non farsi mancare mai quel tocco di verde, è necessario piantare delle specie resistenti al freddo, che possiamo gestire comodamente anche a casa.

In questo articolo, scopriremo 3 piante letteralmente indistruttibili ed allo stesso tempo altamente decorative.

Ecco 3 piante da appartamento indistruttibili e accoglienti, perfette per trasmettere calore in casa

Una delle piante più resistenti e perfetta per gli ambienti di casa è la saintpaulia, o anche detta violetta africana. Si tratta di una pianta perenne sempreverde, appartenente alla famiglia delle Gesneriaceae ed apprezzatissima per la fioritura prosperosa e continua.

Crescendo naturalmente in un ambiente equatoriale, questa pianta ha bisogno di temperature alte ed un tasso di umidità elevato.

Per questo motivo, è adatta al calore delle nostre case, sia in inverno che in estate. Il segreto per mantenerla sempre sana e rigogliosa è l’innaffiatura. Avendo foglie carnose, la violetta africa, resiste benissimo anche a periodi di siccità. Tuttavia, potrebbe morire se dovesse restare senza di acqua per troppo tempo.

Bisogna mantenere quindi un certo equilibrio, innaffiandola regolarmente e mantenendo il terreno sempre umido. Quest’ultimo, infine, dovrà essere soffice, ben drenato e ricco di sostanze organiche.

Vediamo altre due specie molto diffuse

Un’altra pianta veramente indistruttibile è l’aspidistra, una pianta erbacea perenne, originaria dell’Asia orientale. Non molto apprezzata in passato per la poca appariscenza, negli ultimi anni è ritornata alla ribalta per la facilità di coltivazione.

È in grado di sopravvivere fino a 30 anni, restando in ambienti freschi e poco illuminati. Si adatta facilmente a qualsiasi condizione, anche senza troppa acqua.

È composta da foglie lanceolate e di color verde scuro, che spuntano direttamente dalle radici. I fiori, invece, sbucando direttamente dal terreno, spesso non si vedono anche perché sono piccoli e bruni. Predilige, come detto, un’esposizione al riparo dei raggi diretti del sole che potrebbero rallentare la crescita delle foglie. Basterà innaffiarle 2 volte a settimana nelle belle stagioni, mentre solo 1 volta in inverno. Infine, preferisce un terreno con un mix di terriccio universale e torba, ben drenato e con argilla espansa sul fondo.

La terza pianta indistruttibile e molto comune nelle abitazioni è la sansevieria.

Anch’essa sopporta condizioni abbastanza estreme, resistendo a lunghi periodi di siccità ed ambienti poco luminosi. È una pianta famosa per la sua capacità di purificare l’aria delle abitazioni, assorbendo anidride carbonica e rilasciando ossigeno. In autunno ed inverno, è consigliata un’irrigazione sporadica, mentre nei mesi più caldi anche una volta a settimana.

