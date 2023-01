In che modo Ariete, Vergine, Pesci saranno influenzati da Poseidone e Demetra durante la primavera

Molti segni zodiacali sono collegati tra loro. La fortuna di uno fa la fortuna dell’altro. Nel 2023 uno di questi collegamenti sarà molto forte. Vediamo di quale si tratta

Il mito di Demetra è uno dei più importanti del Mondo greco. La Dea influenza i matrimoni, protegge i raccolti, incide sui cicli della vita e della morte. È rappresentata come una donna affascinante dalla chioma bionda che conquistò Giasone figlio di Zeus, protagonista con gli argonauti della conquista del vello d’oro. Giasone incontrò Demetra mentre si apprestava a compiere un sacrificio per Zeus. In uno di questi sacrifici il vello d’oro fu trasformato in costellazione da Zeus e da qui nacque il segno dell’Ariete.

Demetra è legata in maniera stretta alle sorti delle persone nate sotto questo segno. Il suo zampino sarà fondamentale per mantenere le previsioni che si preannunciano ottime per il 2023. Lavoro e amore vivranno mesi importanti proprio durante il periodo della semina. In primavera, Demetra intercederà per far si che le convivenze siano prolifiche e gli affari remunerati. Giove accoglierà questo messaggio infondendo energia e vitalità agli eventi che daranno grande felicità a questo segno.

La fine del letargo e la nuova stagione

Se non sappiamo in che modo Ariete, Vergine, Pesci, vivranno un anno d’oro da diversi punti di vista, dovremmo conoscere la forza di Demetra. Anche la Vergine rientra nella sua sfera di influenza per lo stretto rapporto che questo segno ha con la natura. Demetra ama l’ordine nella gestione della casa che deve avere solide fondamenta. La Vergine è un segno che si basa sull’ordine. I legami sono indissolubili.

In primavera, il segno della Vergine vivrà una rinascita guidata da Demetra. La fine del letargo porterà sviluppi tanto attesi nel Mondo lavorativo e gli sbocchi emotivi combaceranno con quelli negli affari. Per questo segno è tutto un incastro, quando si allineano le cose in un campo, succede lo stesso anche negli altri. Così come avviene per i Pianeti. Dal mese di aprile in poi, il segno della Vergine sarà un autentico protagonista. Allacciate le cinture.

In che modo Ariete, Vergine, Pesci avranno un destino comune

Sono molto forti i collegamenti tra il segno dell’Ariete e quello dei Pesci. Il collante è Poseidone, governatore del segno dei Pesci e presente nel mito dell’Ariete. Il segno dell’Ariete conserva dentro di sé la simbologia di questa possente divinità. Impulsivo e scontroso, Poseidone domina i mari grazie alla sua forza e completezza che deriva dall’unione frequente con la parte femminile.

Sono diversi i segni dello zodiaco legati dalla volontà delle divinità capricciose, ma, tra questi segni, quelli che hanno un legame più forte sono proprio Ariete e Pesci. Così, quando uno dei due si appresta a vivere un anno d’oro, spesso si trascina anche l’altro. Buone notizie per chi è nato sotto il segno dei Pesci. Demetra, Poseidone e l’Ariete veglieranno tutto l’anno. Guadagni e amore saranno assicurati.