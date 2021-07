La bellissima Puglia con il suo caratteristico paesaggio, offre molte spiagge attrezzate e libere per ogni genere di richiesta. Andare in vacanza in questa spettacolare terra accogliente e molto caratteristica, farà rimanere tutti a bocca aperta e con la voglia di tornarci anche per le prossime vacanze.

Una cucina tipica e molto gustosa, con eccellenze del territorio come ad esempio la burrata, il pasticciotto leccese e il famoso vino Primitivo, sono un motivo in più per restare folgorati da una vacanza da sogno. Il paesaggio tipico della zona, può contare su tipiche strutture come le masserie, dove è possibile alloggiare.

Oltre a tutto questo nel Salento, vi è un mare stupendo con spiagge caraibiche e con acque cristalline, in particolare una tra tutte che bisogna assolutamente visitare.

Acque cristalline e sabbia fine e bianca in questo meraviglioso angolo di paradiso

È considerata una delle spiagge più belle al mondo, e senza dubbio lo è. Al confine tra Lecce e Taranto c’è una spiaggia bianca dai colori esotici, chiamata Punta Prosciutto.

La costa di questa zona è costituita da una parte rocciosa e una lunghissima striscia di sabbia bianca fino al confine con Torre Castiglione. Farsi un bagno in queste acque cristalline dona un senso di relax e benessere, che almeno una volta nella vita bisogna provare.

È proprio questa una delle spiagge più belle del Salento con acque caraibiche

Accessibile a chiunque, la spiaggia è ricca di servizi con strutture turistiche accoglienti per una vacanza in comodità tra relax e divertimento. Le strutture sono organizzate e ogni una offre servizi diversi dedicati alle famiglie o ai ragazzi.

La spiaggia oltre ad avere un aspetto bellissimo è anche molto famosa perché è collocata in una zona incontaminata, la riserva naturale Palude del Conte.

I siti interessati da quest’area naturale protetta sono Porto Cesareo e Punta Prosciutto. Non a caso in questo lembo di terra è presente qualche zona acquitrinosa, dovuta alle sue origini di antiche paludi.