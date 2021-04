Un vero e proprio toccasana per la salute, dalle infinite proprietà benefiche: il lupino è un legume economico e ricchissimo di sostanze preziose per l’organismo.

È infatti questo l’integratore naturale che costa pochi euro ed è un toccasana per la salute.

Già apprezzatissimo sin dai tempi antichi sia perché ricco di proteine, sia per la sua facilità nella coltivazione. Esso si adatta bene al freddo ma anche al caldo.

A differenza di altri legumi che richiedono un terreno calcareo, il lupino si adatta facilmente ai terreni acidi. Ha inoltre la capacità di rendere i terreni più fertili e produttivi in quanto è capace di raccogliere l’azoto presente nell’aria e fissarlo nel terreno.

Le proprietà dei lupini

Come tutti i legumi i lupini presentano una buona dose di proteine vegetali e sonno ricchissimi di vitamine del gruppo B. Sono anche ricchi di sali minerali quali magnesio, potassio, calcio, ferro e zinco.

Contengono una bassa percentuale di grassi e sono ricchi di omega 6 e 9. Hanno un’alta percentuale di flavonoidi, antiossidanti che combattono la formazione di radicali liberi, causa dell’invecchiamento cellulare. In particolare la zeaxantina, il flavonoide che gli conferisce il colore giallo, è un protettore della vista.

Un effetto importantissimo svolto dai lupini e quello di tenere a bada la glicemia. Essi sono particolarmente indicati per la prevenzione contro il diabete e riducono la comparsa di malattie coronariche.

Come consumarli

Essendo legumi, evitare di associarli a pasti ricchi di cereali, zuccheri e frutta. Inoltre è importante tenere presente che potrebbero favorire fenomeni di gonfiore addominale e flatulenza, un fenomeno che si manifesta soprattutto in chi offre di problemi intestinali.

Per consumarli è necessario metterli a bagno per 4-5 giorni per eliminare la tossina presente al loro interno. Cambiare l’acqua ogni 12 ore. Cuocere per 20/ 30 minuti.

I lupini sono ottimi da utilizzare come snack proteico per un pieno di energia e proteine.

Ecco come questo piccolo legume è l’integratore naturale che costa pochi euro ed è un toccasana per la salute. È possibile approfondire i temi di alimentazione e salute cliccando qui.