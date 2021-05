Ogni anno, in questo periodo, cominciano le ricerche su internet all’insegna della vacanza più rilassante da fare in estate. Tanti sono i fattori da considerare: la meta, l’itinerario turistico, le prenotazioni, i mezzi per raggiungerla, i costi.

Nel caso si cerchi un luogo che racconti una storia e che sia accogliente e all’insegna del relax, Marsala è proprio la soluzione.

Vediamo perché è proprio questa la meta incantevole da visitare in Italia per fare una vacanza economica all’insegna del mare, del sole e del buon vino in estate.

Un piccolo posto dalle grandi meraviglie

Marsala è una piccola città della Sicilia. Tanti sono i motivi per cui è famosa; primo tra tutti perché è la città del vino. Infatti è proprio questa la terra in cui viene prodotto l’omonimo vino famoso in tutta l’Italia.

Ma sono tanti i motivi per cui scegliere Marsala come meta del proprio viaggio estivo.

La città è un misto di bellezza e fascino grazie ai monumenti, al parco archeologico di Lilibeo e alle sue strade che raccontano di un passato prestigioso e senza tempo. Tra i suoi vicoli e le sue stradine sarà possibile visitare questo mini museo a cielo aperto.

Inoltre, è il posto ideale per chi non può rinunciare al mare. Attraversando il litorale che collega la città a Trapani sarà possibile visitare le saline della Laguna. La cornice di questo quadro meraviglioso dall’acqua rosa saranno i mulini a vento e i mucchi di sale che brilleranno al sole.

Percorrendo i sentieri di questo incredibile passaggio si arriverà alla Riserva naturale dello Stagnone. Ed è proprio in questa piccola laguna che sarà possibile osservare le piccole barche da pesca, godendosi del buon vino durante un tramonto mozzafiato.

Cosa fare a Marsala

Molte le attività da potere svolgere. Si potrà scegliere di godersi un fantastico tour in battello alla scoperta dell’isola di Mothia o un giro in barca nella riserva dello Stagnone. Per gli amanti del buon cibo sarà possibile partecipare a degustazioni di prodotti locali artigianali. Irrinunciabile il tour nelle cantine più famose del luogo per scoprire tutti gli aromi del celebre vino liquoroso.

Sarà possibile alloggiare in luoghi ad un passo dal mare e molto economici a seconda delle proprie esigenze: case, b&b e villette sono alcune tra le scelte disponibili.

Infine, si potrà andare al mare facilmente in posti caratterizzati dalla sabbia bianca e dall’acqua cristallina.

Ecco spiegato perché è proprio questa la meta incantevole da visitare in Italia per fare una vacanza economica all’insegna del mare, del sole e del buon vino in estate.