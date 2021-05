La gravidanza è un momento felice e molto delicato di ogni donna, come tutto anche questa è un’esperienza molto soggettiva e personale. Alcune donne vivono una gravidanza molto difficile segnata da continue nausee, dolori muscolari e perenne stanchezza. Altre invece vivono serenamente la loro quotidianità riuscendo a gestire i propri impegni senza soffrire troppo o per niente i sintomi della gravidanza.

Gli esperti consigliano in questa fase delicata della vita della mamma ma anche e soprattutto del bambino di attuare i dovuti accorgimenti. Questi spaziano dalle abitudini alimentari, al movimento fisico e allo stato d’animo della mamma che porta in grembo il nascituro.

Proprio sul movimento fisico sappiamo che è consigliato passeggiare o anche praticare nuoto, finché il corpo ce lo consente. Infatti è importante assecondare sempre il proprio corpo se si avverte stanchezza, affanno o dolore è giusto fermarsi e dedicarsi a tecniche di rilassamento.

Questi sono i semplici esercizi di rilassamento consigliati durante la gravidanza che fanno bene alla mamma e al bambino

Ci sono degli esercizi che favoriscono il relax della mamma e del bambino che porta in grembo. Questi possono essere vari e non per forza possiamo definirli adatti a tutte le donne, ma comunque sono degli esercizi che favoriscono il respiro.

Il consiglio è quello di cercare di ritagliarsi almeno due ore di tempo per eseguire gli esercizi di rilassamento e di farli in modo regolare.

Primo esercizio di rilassamento in gravidanza

Il primo esercizio prevede di stare sedute con gambe incrociate, schiena dritta e braccia rilassate. Portiamo avanti la testa e manteniamo la posizione per circa 5 secondi, portiamola poi indietro e contiamo per altri 5 secondi. Adesso pieghiamo la testa prima a destra e poi a sinistra per 5 secondi rispettivamente. Consigliamo di inspirare profondamente ed espirare e ripetere l’esercizio almeno quattro volte.

Possiamo effettuare questo esercizio comodamente sedute su un tappetino o direttamente a terra. Consigliamo di ascoltare anche della musica classica o relax che possa accompagnare questo momento di pace e tranquillità.

Secondo esercizio di rilassamento in gravidanza

Anche in questo esercizio bisogna stare sedute con la schiena dritta ma con i piedi uniti il più possibile. Se non ci si riesce, evitiamo lo sforzo. Teniamo i piedi con le mani e molleggiamo le gambe verso il basso e verso l’alto, sentiamo il nostro respiro e contiamo fino a 20. Ripetiamo per almeno 4 volte, una volta finita la sessione rialziamoci senza avere fretta.

