Per noi italiani, il vino è una bevanda quasi immancabile sulle nostre tavole, ottimo da abbinare ad ogni tipo di piatto.

Il vino è un potente antiossidante in grado di proteggerci dal colesterolo cattivo e migliorare la circolazione del sangue, ovviamente se consumato in modiche quantità.

Nonostante questo, in pochi conoscono il geniale trucchetto per scegliere un buon vino al supermercato in una sola mossa e risparmiando.

Sveliamo il segreto

Quando siamo alla ricerca della bevanda è consigliato scegliere una cantina che imbottiglia il proprio vino, con la dicitura “imbottigliato all’origine” o “integralmente prodotto da”.

È fondamentale che il vino sia ottenuto completamente da uve raccolte nei vigneti dell’azienda ed anche vinificate nella stessa.

Le informazioni che troviamo nella contro etichetta ci fanno conoscere l’intera filiera, quindi sono preferibili vini per i quali l’intero processo sia gestito da un’unica azienda.

Facciamo occhio alle certificazioni, per sapere da dove vengono le uve usate per quel vino, questo garantirà una migliore qualità del vino che avremo scelto.

Ulteriore verifica

Una bottiglia è difficile che costi meno di 5 euro. Quindi, per quanto vogliamo risparmiare, ricordiamoci che per un vino buono si può spendere qualche euro in più.

Inoltre, è bene considerare che, prima di arrivare sugli scaffali del supermercato, ha generato spese di produzione, di imbottigliamento e di logistica. Questi influenzeranno il costo.

È consigliato prediligere scelte locali, del nostro paese, favorendo in questo modo anche l’ambiente perché la nostra bottiglia avrà viaggiato di meno.

Il vino a chilometro zero è ottimo, infatti spesso troviamo tra gli scaffali dei vini rossi buoni ed economici, provenienti da aziende del luogo.

Infine, se conosciamo il prezzo pieno della bottiglia che ci troviamo davanti, non ci faremo fregare da false offerte.

Teniamo infatti sempre conto anche degli sconti che troviamo nei volantini dei supermercati, mettendo così nel nostro carrello un ottimo vino a un prezzo modesto.

