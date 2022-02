Decidere di cambiare vita non è mai facile, eppure se si sente quella forte spinta interiore il passo è semplice. In realtà spesso un cambio radicale della propria vita comporta anche la scelta di andare a risiedere in un altro paese. Spesso siamo costretti a spostarci per motivi di lavoro e dal Sud Italia ci spostiamo al Nord. O ancora decidiamo di tornare al paese natale dopo aver fatto carriera ed esserci stabilizzati.

Fare delle ricerche e stabilire un budget

Al contrario, la scelta di andare a vivere in un altro paese può essere frutto di lunghe meditazioni e di scelte radicali. Quando è così, in molti casi si scelgono delle mete esotiche e più vivibili rispetto a ciò che lasciamo nel nostro Paese. Ecco perché abbondano le ricerche su internet dei paesi in cui è possibile vivere con prezzi irrisori.

Non solo da pensionati o da single ma anche con il nostro piccolo nucleo familiare. Infatti, potremmo decidere che è giunto il momento di affrontare un’esperienza importante all’estero, ma in quest’ultimo caso dovremmo alzare il budget.

Innanzitutto, dovremmo scegliere se restare in Europa o se le nostre mete saranno i Paesi latino-americani o quelli dell’estremo oriente. A questo punto approfondiamo le ricerche sul territorio e prendiamo informazioni presso i consolati o contatti sul posto, se si hanno.

Si potrebbe vivere con una cifra davvero irrisoria facendo delle scelte mirate, consapevoli che in alcuni Paesi la vita è meno frenetica della nostra.

È possibile vivere con 300 euro al mese vicino al mare e in mezzo alla natura ma non è un paese italiano

Fatte queste scelte, vedremo che il minor costo della vita ce l’anno i Paesi dell’America Centrale. In nazioni come Nicaragua, Guatemala, ma anche Panama e Belize i prezzi degli affitti sono molto accessibili e si aggirano dai 120 euro fino ad un massimo di 250.

Oltretutto, questi Paesi godono anche del mare e di una natura rigogliosa, ma se volessimo vivere nelle city i prezzi salirebbero notevolmente. Quindi, decidere di andare in luoghi più appartati e a contatto con la natura potrebbe rivelarsi la scelta migliore.

Tra i Paesi dell’estremo oriente è la Malesia quello in cui si può vivere spendendo poco.

Mentre la Thailandia, dove è risaputo che il costo della vita è inferiore al nostro, in realtà non è un posto con cui si possa vivere con pochi euro.

Normalmente nella capitale e zone limitrofe i prezzi salgono oltre i 500 euro. Quindi bisognerà spostarsi verso l’interno per arrivare a vivere con la cifra di 300 euro.

Infine, da alcune ricerche risulta che il Vietnam sia il Paese più economico, in quanto gli affitti delle case arrivano a 120 euro al mese e il costo della vita è davvero irrisorio.

È possibile vivere con 300 euro al mese in un Paese lontano dalla nostra amata Italia per un lungo periodo o per tutta la vita. Basta avere il coraggio di cambiare vita e compiere il grande salto.