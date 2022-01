Al giorno d’oggi non sono più sufficienti le diete equilibrate e le attività sportive per farci stare bene. Si è diffusa sempre di più un’idea di benessere a 360 gradi con attività che vedono coinvolti sia il nostro fisico che il nostro spirito. È la ginnastica del futuro e gli americani la chiamano fit-wellness. Quindi basta con ansia e stress, praticando questa ginnastica di benessere tutti i giorni aiuteremo mente e corpo.

Meditazione ed esercizi

Alla base di queste nuove attività c’è la consapevolezza che la mente ha bisogno di allenarsi e rimanere in forma tanto quanto il corpo. La mente, per esempio, ha bisogno di esercitarsi per gestire lo stress di tutti i giorni. Alcune pratiche moderne ci aiutano ad allenare entrambi e a integrarli perfettamente. Quindi non un’attività solo per il corpo e un’altra per la mente, ma entrambe in una piacevole fusione del tutto. Attraverso ginnastiche posturali rimodulate con insegnamenti orientali, per lo più yogici, queste nuove tecniche riescono a sbloccare le tensioni del nostro corpo. Esse agiscono contemporaneamente sul controllo della mente e sui pensieri stressanti che ci esauriscono.

Il metodo americano Bowspring lavora proprio su questi aspetti. In particolare, si concentra sulla colonna vertebrale ristabilendone la curvatura naturale con degli appositi esercizi. Grazie al modello posturale proposto allevieremo mal di testa e altri dolori cronici. Infine, libereremo il respiro con questa tecnica di yoga olistico e ci sentiremo più sollevati e di buon umore.

Basta con ansia e stress praticando questa ginnastica di benessere tutti i giorni aiuteremo mente e corpo

Tra le pratiche più diffuse anche in Italia c’è il metodo DeRose. Suddiviso in tre sezioni ben distinte questa attività si apre con una rieducazione respiratoria. Successivamente vengono svolti degli esercizi isometrici di contrazioni muscolari in forma statica. La terza parte consiste nella meditazione e concentrazione. Tale pratica arriva dal Brasile e conta molte sedi anche nel nostro Paese.

Il Jutaijutsu: pratica giapponese e antica, ora molto in voga anche in occidente. È una sorta di arte marziale che ci restituisce il benessere fisico e mentale. È lo studio attento dell’avversario, che ci permetterà di raggiungere il nostro benessere perché dona sicurezza in se stessi. Pur essendo una pratica singola, in realtà il jutaijutsu permette di trovare una giusta compagnia di amici. È adatto agli adulti e anche ai bambini. Scoprire e praticare queste nuove tecniche di fit-wellness ci riporta alla mente un famoso detto: mens sana in corpore sano. Lo dicevano i latini molti secoli fa, non erano andati tanto lontano dalla verità, ma questa è un’altra storia.