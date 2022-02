Uno dei momenti più traumatici nell’allevare i figli è quello di sottoporli al “supplizio” dell’aerosol. Una volta grandicelli capiranno, ma al momento si sentiranno davvero quasi in pericolo di vita. L’inverno da questo punto di vista è un vero e proprio alleato del naso chiuso e dei bronchi ostruiti. Per non parlare degli umidissimi mesi del Nord, in cui, quando c’è la nebbia, potremmo affettarla col coltello. Eppure, senza questo strumento alleato dei genitori, ma di tortura per i nostri figli, l’inverno sarebbe ancora più complicato. E, per riuscire a farlo correttamente, ma senza che ogni volta sia uno stress, esistono dei suggerimenti ad hoc. Semplici ma geniali ecco 3 trucchi che potremmo utilizzare sfruttando l’ingegno.

Anche il peluche preferito potrebbe fare l’aerosol

Ovviamente convincere i nostri figli a fare l’aerosol dipende anche dall’età. La nostra attenzione si incentra su quelli più piccoli. Che, poi, sono anche quelli più colpiti dai sintomi influenzali invernali. Prima di arrivare a vedere forse il metodo più convincente, prendiamo i nostri figli ai fianchi. Come se fosse una tattica militare. E, uno dei modi più semplici, ma efficaci è quello di coinvolgere il peluche della sicurezza o la bambola preferita nell’operazione. Spiegando con dolcezza ai nostri bimbi che anche gli amici inanimati hanno bisogno di farlo, potrebbe essere un trucco davvero ben riuscito. Sappiamo infatti bene quanto i nostri piccoli siano affezionati ai loro compagni dell’infanzia.

Semplici ma geniali ecco 3 trucchi speciali con cui potremmo fare l’aerosol ai nostri bambini senza traumatizzarli e farli piangere

Gli specialisti poi suggeriscono un sistema diretto ma indolore. Mettersi davanti allo specchio, facendo credere al bimbo di essere un pilota, un astronauta o, addirittura un personaggio di Star Wars. E, attenzione che proprio in questo periodo ricompaiono nei negozi proprio maschere e trucchi di Carnevale. Potrebbe essere il momento giusto per convincere i nostri bambini a fare l’aerosol con qualche bella maschera.

Il classico e sempre verde cartone animato

Tre trucchi semplici ma geniali e diversi dal solito. Quelli in cui siamo passati anche noi genitori, proprio alla comparsa di questo accessorio così importante. La tv è sempre una potenziale alleata. A maggior ragione adesso che c’è lo streaming e possiamo scegliere un’infinità di titoli. Senza considerare il tablet, meglio dello smartphone, per non affaticare la vista. Anche qui, senza abituare il piccolo all’uso dello schermo, possiamo comunque usarlo in questi momenti, magari sempre con personaggi mascherati. Cerchiamo di convincere i nostri bambini che tutto il Mondo fa l’aerosol. Idea poi nemmeno tanto strampalata, visto che giriamo davvero tutti con le maschere.

