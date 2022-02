Non è certo la scoperta dell’America che molti antipasti sono gustosissimi ma altamente calorici. Probabilmente sta proprio nella loro funzione di invogliare a mangiare, ma nello stesso tempo prendere per la gola, l’essere calorici. Difficile presentare agli ospiti un antipasto fatto di insalata e radicchio o cavolo e barbabietola. Più facile e veloce puntare sui classici snack, sulle prelibatezze etniche o sul classico tagliere di salumi e formaggi. Vere e proprie bombe sulla nostra linea. Oggi, proponiamo però ai nostri Lettori un’idea sfiziosa, ma anche alternativa e salutare. Un antipasto da leccarsi i baffi ma senza sfondare la bilancia, portando invece a casa tanti nutrienti salutari. Ecco come potremmo preparare un antipasto gustosissimo, utilizzando uno dei legumi più preziosi.

Ecco un antipasto salutare di crostini con crema di fave

Vediamo cosa occorre per il nostro antipasto:

pane integrale;

300 gr di fave secche decorticate;

mezza costa di sedano;

mezza cipolla;

pesto di basilico pronto;

finocchietto;

sale e pepe;

olio Evo.

Già la scelta del pane integrale è un chiaro messaggio di linea “light”, rispetto al solito. Senza parlare degli ingredienti davvero preziosi.

Come potremmo preparare un antipasto gustosissimo ma anche alternativo e pieno di nutrienti preziosi e antiossidanti

Veniamo senza indugi alla preparazione della nostra ricetta così speciale e unica.

Iniziamo col mettere in ammollo le fave in acqua fredda per almeno 8-10 ore.

Tritiamo finemente sedano e cipolla per farli appassire alcuni minuti in poco olio. Trascorso questo tempo, uniamo le fave, qualche rametto di finocchietto e aggiungiamo 1,5 lt di acqua e portiamo a bollore per 90 minuti.

Aggiustiamo di sale e pepe e quando le fave sono pronte, passiamole nel frullatore per ottenere una deliziosa crema.

Quindi, tostiamo il pane e disponiamoci sopra la crema di fave. Adagiamo sopra 1 cucchiaio di stracciatella, e mezzo cucchiaio di pesto al basilico e guarniamo con qualche foglia di finocchietto e un filo d’olio Evo.

Ecco come preparare un antipasto gustosissimo, utilizzando uno dei legumi più preziosi.

Tutta la salute ma con una controindicazione importante

Parlare di fave e di salute è un binomio abbastanza scontato. Come ricorda la scienza, stiamo parlando di un legume potenzialmente alleato della salute del cuore e dell’intestino. Ricchissimo di vitamine, minerali e antiossidanti, la fava sarebbe però pericolosa per alcune tipologie di persone. Potrebbe infatti essere nociva non solo a chi soffrirebbe di favismo, ma anche per i soggetti alla formazione di calcoli.

