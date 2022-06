È possibile per tutti trasformare una pensione già liquidata di 1.000 euro in 1.230 euro solo cambiando residenza

I pensionati in Italia, nella maggior parte dei casi, non riescono a fare una vita agiata come dovrebbero. Dopo una vita dedicata al lavoro, infatti, quello che spetterebbe a chi si mette a riposo dovrebbe essere un’esistenza pacifica e tranquilla. Ma purtroppo, le pensioni italiane non sono troppo alte e per di più su questi redditi grava la tassazione obbligatoria. Che nel migliore dei casi è del 23% per redditi fino a 15.000 euro. Per salire al 27% per redditi superiori.

Già accedendo al pensionamento, quindi, i cittadini devono fare a meno di una cospicua fetta di reddito. Perchè la pensione non è mai uguale all’ultimo stipendio. Ma oltre a questo devono venire tediati anche dalle tasse.

Proprio per questo motivo moltissimi pensionati italiani decidono di lasciare la patria e trasferirsi all’estero. Alla ricerca di un posto dove ricominciare da zero e, soprattutto, che consenta loro di vivere più serenamente. Soprattutto dal punto di vista economico. Quello che non sempre si prende in considerazione è che è possibile per tutti trasformare una pensione alzandone l’importo che si percepisce.

I perchè di una scelta drastica

Non è sicuramente una scelta facile quella di lasciare patria, affetti e amici. Ma molti pensionati la fanno nella speranza di migliorare il tenore di vita e anche le proprie condizioni. E se molti si lasciano sedurre dai molti vantaggi che offrono luoghi esotici come le isole Canarie, altri ponderano bene la scelta. Sicuramente il clima mite è una delle attrattive principali. Ma anche il potere di acquisto della pensione è determinante, come lo sono moltissimi altri aspetti.

Da considerare la vicinanza con l’Italia, la criminalità presente sul luogo, la sanità ma anche l’ospitalità della gente. Perchè non si deve stare meglio solo economicamente visto che è importante prendere in considerazione tutti gli aspetti. E proprio in quest’ottica una meta che pochi prendono in considerazione potrebbe essere l’Albania.

È possibile per tutti trasformare una pensione già liquidata di 1.000 euro in 1.230 euro solo cambiando residenza

La prima cosa da prendere in considerazione è l’eventuale accordo bilaterale che l’Italia ha sottoscritto con il Paese in cui ci si vuole trasferire. Se esiste è possibile chiedere all’INPS la detassazione della pensione. A questo punto l’istituto pagherà la pensione lorda al cittadino che si è trasferito all’estero che sarà tenuto a pagare le tasse nel Paese in cui vive. In Albania, però, la pensione non è tassata e, quindi, al pensionato rimarrà la pensione lorda.

Questo significa che solo trasferendo la propria residenza in Albania si percepirà una pensione più alta. E una pensione che in Italia era di 1.000 euro netti diventerà di 1.230 euro. Perchè le tasse non saranno dovute. E solo con questo il potere di acquisto del pensionato sale. Da considerare, poi, che in Albania il costo della vita è più basso che in Italia di circa il 50%. Con una pensione che in Italia non permetteva di arrivare a fine mese, in Albania il pensionato riuscirà a condurre una vita più che agiata.

