Le piante e i fiori, esattamente come le persone, vanno nutriti nel modo giusto. Questo per garantire loro la giusta salute e farle durare il più a lungo possibile. Anche perché ormai fanno parte della famiglia e ci piace, anche come hobby, prenderci cura di loro.

Il concime, da questo punto di vista, assume una importanza fondamentale come sanno tutti coloro che coltivano in casa. A volte, bastano dei trucchi economici per far morire d’invidia la vicina e non solo con gusci delle uova o fondi del caffè.

Incredibile quanto possa aiutare questo particolare concime

A volte la soluzione ce l’abbiamo in casa e senza dover spendere chissà quanti soldi per realizzarla. Solo che in pochi conoscono questi concimi miracolosi da usare col caldo per piante e fiori. Ad esempio, potrebbero bastare, addirittura, gli scarti della frutta.

In pratica, la soluzione che dovremmo adottare per concimare in modo miracoloso le nostre piante, è il concime liquido fai da te. Ne esistono diverse versioni che possiamo tranquillamente realizzare in casa.

Una di queste è il “tè di compost”. In pratica, dovremo far decomporre, nel nostro giardino, gli scarti di frutta e verdura, tagliati in pezzi piccolissimi, che dovremo innaffiare regolarmente. Facendo attenzione a non farli marcire, però. Di tanto in tanto, dovremo rigirarli fino a quando non saranno seccati.

A questo punto, dovremo aggiungere, al compost, dell’acqua, lasciandolo macerare per un paio di settimane e, poi, filtrare il tutto. Con l’acqua nutriente ottenuta potremo innaffiare le piante che, così, saranno particolarmente nutrite in estate.

Non tutti, però, hanno il giardino dove poter lasciare gli scarti a seccare. Nessun problema per chi coltiva le sue piante e i fiori in casa o sul balcone. Esistono delle soluzioni alternative per produrre il nostro concime liquido.

In pochi conoscono questi concimi miracolosi da usare quando fa caldo per piante e fiori di giardini e balconi, ricchi di azoto e potassio

Gardenie, gerani, ortensie e non solo ci ringrazieranno se spruzzeremo loro questo particolare concime liquido ricco di azoto e potassio. Soprattutto, ora che fa caldo e che hanno bisogno di un sostegno particolare.

In pratica, dovremo semplicemente sciogliere due cucchiaini di lievito di birra in circa quattro litri d’acqua. Oppure, se abbiamo poche piante, ne potrebbe bastare mezzo in un litro. Non dovremo fare altro che innaffiare il terreno, una volta a settimana, per favorire anche la fioritura che, con il caldo, potrebbe rallentare.

Esiste anche un’alternativa, che si fa con gli scarti. Uno di questi è dato dai fondi di caffè che, come sappiamo, in casa si prestano per molti usi, compresa la concimazione. Ad essi, dobbiamo aggiungere la buccia tritata dei lupini e delle banane. Mettiamo il tutto nella terra e innaffiamo. Questo composto, ricco azoto, sali minerali e potassio è perfetto nella stagione calda.

