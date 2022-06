Ogni stagione dell’anno cerchiamo di trovare ristoro e conforto in alcuni cibi particolari. Quando decidiamo di coccolarci possiamo preparare una golosa torta farcita con la crema. Un classico è la torta di mele. Passando al salato, la pasta al forno ma anche i minestroni si amano nella stagione invernale.

Appena comincia a fare più caldo si preferiscono gli spaghetti con le vongole, i risotti con i gamberetti e le insalate con tanti ingredienti. Si ha meno voglia di stare ai fornelli o di cuocere qualcosa nel forno. Fanno eccezione le grigliate. Ci sono dei trucchetti per cucinare carne o pesce alla griglia a regola d’arte. Mangiare all’aperto con amici e parenti sarà più bello se i piatti saranno gustosi.

Senza dubbio con l’innalzarsi delle temperature aumenta anche il desiderio di bevande fresche e anche di frutta, macedonie, frullati e anche yogurt. Possiamo finire un pasto oppure fare uno spuntino con sorbetti di vario gusto e anche gelati. Ve ne sono in commercio tantissimi, però ogni tanto possiamo prepararli a casa con ingredienti semplici. Tra i gusti preferiti ci sono il limone e il cioccolato. Il sorbetto agli agrumi è ottimo se abbiamo mangiato del pesce.

Una buona ricetta casalinga

Quando pensiamo di preparare a casa un gelato potremo avere il dubbio se possiamo farlo senza la gelatiera. Basta seguire alcune ricette per ottenere un buon risultato. In quella che segue gli ingredienti sono semplici. Il gelato che otterremo sarà adatto anche ai vegani. Questa ricetta, infatti, è priva di uova, latte, panna e potrebbe andare bene pure a chi soffre di qualche intolleranza, come ad esempio quella al lattosio. Vediamo cosa occorre:

650 ml d’acqua;

300 g di cioccolato fondente;

230 g di zucchero;

80 g di cacao;

15 g di amido di mais;

sale;

una tazzina di caffè (oppure 50 ml d’acqua da aggiungere all’inizio);

un bicchierino di rum (facoltativo).



Un cremoso gelato al cioccolato fondente da fare a casa senza gelatiera e senza latte, panna e uova

Mettere in una pentola il cacao, l’amido, del sale e lo zucchero e aggiungere a poco a poco l’acqua, mescolando con una frusta a mano. Mettere sul fuoco a fiamma medio bassa e raggiungere il bollore mescolando continuamente. Appena il liquido bolle, aspettare 30 secondi e poi togliere dal fuoco e unirvi il cioccolato a pezzetti. Immergere, poi, gran parte della pentola in un lavello con dell’acqua fredda. Appena il liquido è tiepido, versarvi il caffè e il liquore. Trasferire il tutto in una pirofila di vetro e porla in freezer.

Tirare fuori il gelato dopo 6 ore, farlo a pezzi e renderlo cremoso utilizzando un mixer o un frullatore a immersione. Rimettere il gelato nella pirofila o in uno stampo e farlo addensare in freezer per 2 ore. Trascorso il tempo avremo ottenuto un cremoso gelato al cioccolato fondente da servire in coppette.

Approfondimento

