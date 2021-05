Per garantire la massima igiene, è fondamentale che le nostre cucine siano sempre pulite ed igienizzate.

Anche dei banalissimi errori, potrebbero compromettere la nostra salute e quella dei nostri cari. Per questo ogni strumento e ogni attrezzo, in cucina, andrebbe sempre lavato e asciugato con cura.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Particolare attenzione va data agli attrezzi in legno, che per la loro porosità, tendono ad assorbire odori e liquidi. Se non fossero puliti e asciugati per bene, potrebbero sviluppare batteri e muffe, all’interno delle loro cavità.

Sempre meno utensili in legno

Se fino a qualche tempo fa, il legno era il materiale preferito per le nostre stoviglie, oggi non è più così.

Le nostre cucine sono piene di plastica, silicone e acciaio. Questo perché sono materiali facili da lavare e soprattutto possono essere messi in lavastoviglie, anche ad alte temperature.

Il legno invece richiede una manutenzione particolare. Gli utensili in legno, hanno bisogno di cure specifiche, per evitare il proliferare di colonie batteriche.

Un attrezzo in legno dal sapore antico

In commercio possiamo trovare questo attrezzo realizzato con molti materiali, ma la maggior parte di noi ha in casa, la versione in legno.

Parliamo della spianatoia. Un attrezzo dal sapore antico, che ci riporta a casa delle nonne la domenica mattina.

È un piano di lavoro dove poter facilmente impastare pane, pasta, pizza e dolci.

Ma facciamo molta attenzione perché bisogna pulire per bene questo attrezzo da cucina per evitare di compromettere il sapore del nostro pane.

Il legno assorbe odori e sapori. Se, per pulire la spianatoia, utilizzassimo detergenti chimici, questi sarebbero assorbiti dal legno e rilasciati, poi, nel nostro impasto. Mettendo a rischio la nostra salute e alterando il sapore dei nostri cibi.

Utilizziamo solo ingredienti naturali

Il modo migliore per pulire e igienizzare la spianatoia, è utilizzare sale e limone.

Tagliamo un limone a metà e intingiamolo nel sale. Passiamo il limone su tutta la superficie della spianatoia, applicando una leggera pressione.

Nelle zone di maggiore incrostazione, passiamo più volte il succo di limone e sale. Utilizziamo una spatola di plastica per raschiare via tutto lo sporco.

Ora con un panno asciutto eliminiamo i residui di sale e le incrostazioni. La nostra spianatoia sarà pulita e disinfettata.

Facciamo molta attenzione perché bisogna pulire per bene questo attrezzo da cucina per evitare di compromettere il sapore del nostro pane.