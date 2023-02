È ora di mettere il riso negli angoli di casa ma l’umidità e la muffa non c’entrano nulla

Il riso è il cereale che fa parte del nostro paniere ma svolge tantissime altre funzioni. Ad esempio se ne mettono alcuni chicchi nel salino aiuta a non far inumidire il sale. Se messo negli angoli della casa potrebbe rivelarsi utilissimo per un altro motivo. Scopriamolo insieme.

Un alimento antico e salubre, il riso è diffuso in quasi tutte le cucine del Mondo. I prezzi bassi e la sua versatilità lo rendono protagonista di innumerevoli ricette: dai risotti, ai dolci sino agli arancini. Uscendo dall’ambito culinario, sappiamo che il riso può esser impiegato per molti altri scopi. Nel mondo asiatico il riso è praticamente ovunque. È proprio una dottrina orientale che ci insegna il motivo per cui dovremmo metterlo negli angoli di casa.

È ora di mettere il riso negli angoli di casa se vuoi attirare la buona sorte

Secondo il Feng Shui, la dottrina che studia il giusto equilibrio energetico fra le persone e lo spazio, il riso è un alimento carico di positività. Mettendone una manciata negli angoli delle stanze di casa allontaneremo le energie negative, che, secondo tradizioni antiche, si accumulano proprio negli angoli. Non solo, addirittura attireremo prosperità e soldi. Per gli orientali il riso è simbolo di abbondanza e fertilità e pertanto viene usato alla stessa stregua del sale, come portafortuna.

Come si usa il riso per eliminare le energie negative in casa

Oltre a dislocare dei chicchi di riso nei vari angoli della casa, è possibile usarne anche l’acqua di cottura. Possiamo utilizzarla per lavare il pavimento soprattutto se la nostra acqua del rubinetto è molto dura e calcarea. Diluiamo l’acqua del riso con acqua e qualche cucchiaio di alcool. Passiamo lo straccio od il mocio facendo attenzione al verso in cui procediamo. Dovremo andare dall’interno verso l’esterno in modo da buttare fuori le energie negative. Altro aspetto importante è pulire gli specchi o i vetri con acqua di riso allungata. Come sappiamo l’amido attira le particelle di grasso e pertanto è un ottimo detergente. Le superfici riflettenti per il Feng Shui sono molto importanti per il corretto fluire del Qi ossia il cosiddetto soffio vitale. Pertanto pulire gli specchi con l’acqua del riso sarebbe una buona prassi energetica.

Come attirare soldi con il riso

Le versioni sono assai discordanti su questo punto. Infatti secondo alcuni occorrerebbe mettere in un barattolo di vetro 7 chicchi di riso e 7 monete. Il barattolo andrebbe richiuso e messo davanti alla porta d’ingresso. Secondo altre tradizioni andrebbero messi dei chicchi di riso nel portafogli ed in breve saremmo investiti da introiti e valanghe di denaro.

Perché si lancia il riso agli sposi?

Anche se in molti Comuni il lancio del riso all’uscita degli sposi è vietato perché attirerebbe i piccioni, questo rito è un classico da sempre. Il motivo per cui gli sposi sono bersagliati dalle grane di riso ci è ormai chiaro. Essendo il riso simbolo di prosperità e fertilità, è un rito benaugurante per la coppia.

Se vogliamo attirare la buona sorte, è ora di mettere il riso negli angoli di casa.