Ti sei mai chiesto quanto guadagna un camionista o un autista privato? Pensaci, perché lo stipendio è interessante

Tante persone detestano prendere la macchina e i mezzi pubblici. Ci sono i taxi, ma anche gli autisti privati che ti possono scortare in giro per la città, restando a tua disposizione. Vi siete chiesti quanto guadagnano di stipendio? Lo stesso dicasi per i camionisti, che sono sempre in strada. Qual è il loro stipendio? Ecco la risposta

Vi è mai capitato di prendere un Ncc, ovvero un noleggio con conducente? Sono persone che si mettono a disposizione, nell’ora richiesta, e che ti scortano in giro per la città, a seconda della necessità. Quanto guadagna un autista di questo tipo, ad esempio, rispetto al tassista?

E anche i famosi camionisti che sono sempre in viaggio, lungo lo Stivale e non sono, quanto guadagnano al mese? Domande che, magari, non ci siamo mai posti, ma che è giusto sapere anche per capire se potrebbe essere un lavoro adatto a noi anche a livello salariale. Perché la fatica, di certo, è tanta e guidare sempre in mezzo al traffico è uno stress non da poco. Vediamo, allora, se il gioco vale la candela.

Ecco quanto guadagna, di stipendio, un autista privato, nel caso volessimo anche assumerlo

Ti sei mai chiesto quanto guadagna un camionista? Prima di rispondere, vediamo lo stipendio di un autista privato. Come si diventa autista Ncc? Basta avere la patente B da almeno tre anni, avere 21 anni di età, aver frequentato la scuola dell’obbligo. Non bisogna aver commesso reati e non si devono avere pendenze penali. Come si vede, requisiti semplici. Però, occorre essere iscritti a Ruolo dei conducenti di servizi pubblici non di linea e avere il certificato KB, con esame orale e scritto in motorizzazione.

Con quello in mano, si frequenta la scuola Ncc/Taxi, con esame finale. Attenzione, che c’è numero chiuso. Diciamo che lo stipendio di un autista Ncc dipende da molti fattori. A partire, come sempre, dalla città in cui lavora che, come sempre, è un fattore importante nel decidere uno stipendio. Dipende poi se è un Ncc in proprio o lavora per una azienda. Dai chilometri fatti e dall’esperienza.

Diverso è lo stipendio per chi guida un camion

Diciamo che, in media, siamo intorno a uno stipendio a 1.500 euro mensili, con punte massime che superano i 2.000 euro, in base ai casi. Se uno, però, è esperto, con almeno 4 anni alle spalle, può arrivare anche a 1.800 euro al mese di media. Ricordiamoci che per avere in tasca almeno 1.000 euro netti, bisogna chiedere una cifra precisa al datore di lavoro.

Senza dimenticare la pessima notizia per chi ha l’accredito in banca. E i camionisti? Da questo punto di vista, ci aiuta il CCNL, ovvero il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro specifico per il settore Logistica Trasporti e Spedizione. Da qui, si evince che un camionista, come stipendio di entrata avrà, come 6° livello Junior, 1.373,62 euro lordi.

Ti sei mai chiesto quanto guadagna un camionista? Ecco qual è il massimo da contratto

Un camionista può aspirare ad arrivare al 3° livello Super, con stipendio da 1.810,37 euro lordi. Questi, i dati ufficiali, da contratto. Gli annunci di lavoro, però, dicono qualcosa di diverso. Siamo su una media di 25.000 euro all’anno, di media, il che porta a uno stipendio mensile che va dai 1.350 euro ai 1.700-1.800 euro.

Stiamo parlando di tratte nazionali e ci possono essere eccezioni al rialzo. Chi fa, invece, tratte internazionali, con tanto di trasferta, con le varie indennità, potrebbe arrivare a prendere, in alcuni mesi, anche 3mila euro o più. Insomma, non è facile fare il camionista e lo stipendio non è certo faraonico. A loro, quindi, il massimo rispetto per la fatica e le tante ore passate in strada e, soprattutto, lontani da casa.