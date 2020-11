Ci sono alcune domande semplici che riguardano argomenti sui quali non si conoscono molte cose. Ma quelle poche cose che si sono appurate, ci servono molto per non cadere ammalati. Per questo motivo ci chiediamo quali sono le persone che si ammalano più facilmente di coronavirus e perché.

Gruppo sanguigno e coronavirus

Ci sono delle persone che si ammalano di meno rispetto ad altre. Secondo uno studio condotto dalla Società Americana di Ematologia, ci sono delle persone che hanno dei vantaggi naturali a non ammalarsi. Esaminando i gruppi sanguigni, gli studiosi hanno notato che coloro che appartengono al gruppo sanguigno 0, si ammalano di meno rispetto agli altri gruppi.

Questo fatto dipenderebbe dalla presenza di un anticorpo che impedisce al virus di ancorarsi sui globuli rossi. Sicuramente seguiranno degli studi per trasformare questa scoperta in una soluzione pratica per tutti.

Da cosa dipende il fatto che molti sono asintomatici e chi sono?

A questa domanda risponde il microbiologo Andrea Crisanti: “Non sono note la ragioni per cui molti sviluppano questa tolleranza, ma è chiaro che il merito difficilmente è degli anticorpi”. Infatti molte persone muoiono a causa di una reazione eccessiva e incontrollabile degli anticorpi, che producono una forte e vasta infiammazione e che alla fine distruggono il corpo stesso.

Questa reazione eccessiva degli anticorpi avviene in modo particolare negli anziani, perché è a questi che il meccanismo che regola l’intervento degli anticorpi non funziona bene. E infatti sono proprio le persone anziane che soccombono maggiormente a questa malattia.

Ecco le persone che si ammalano più facilmente di coronavirus e perché. Il ruolo dell’alimentazione

Fra le persone che si ammalano di coronavirus più facilmente sono quelli che hanno un’alimentazione poco regolata. Così spiega il biochimico Fulvio Ursini dell’Università di Padova: “Ciò che mangiamo e come viviamo ha una forte influenza sulla nostra capacità di controllo dell’infiammazione”. E il virus scatena una infiammazione incontrollata di cui si muore.

“Le persone obese che hanno contratto il coronavirus hanno avuto il 113% in più di probabilità di essere ospedalizzate, il 74% in più di essere ricoverate in terapia intensiva, il 48% in più di morire”.

Come abbiamo visto la Natura dona una possibilità in più a chi ha il gruppo sanguigno 0, meno agli anziani, e maggiori a coloro che hanno un’alimentazione appropriata.