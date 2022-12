Occhi infossati o piccoli da ingrandire? Il segreto sta nell’utilizzare solo i 3 trucchi migliori

I nostri occhi sembrano sempre più stanchi e infossati? Alla fine i nostri occhi appaiono sempre più piccoli? Per tutti questi problemi, esistono 3 consigli utilissimi di make up

La nostra stanchezza si nota subito dai nostri occhi. Quando dormiamo poco, o non siamo al 100% della forma, può accadere una cosa molto comune.

Gran parte delle persone, infatti, inizia a presentare occhi scavati, con evidenti occhiaie e zone scure. Uno sguardo del genere non è sicuramente piacevole da avere ma, al contrario, è qualcosa di davvero disturbante. Due occhi stanchi, infatti, ci comunicheranno subito una sorta di malessere.

Per questo motivo, corrono in nostra salvezza i trucchi, fatti apposta per coprire le imperfezioni della pelle. Se siamo tra le tantissime persone che, ogni giorno, devono cercare di rendere più rilassato il proprio sguardo, ecco cosa dovremo fare. Utilizzeremo solo 3 trucchi, che potremo stendere in modo facile pur non essendo professioniste del settore.

Inoltre, non dovremo spendere grosse somme di denaro, visto che i cosmetici che ci serviranno di largo consumo ma, soprattutto, economici.

Occhi infossati o piccoli da ingrandire? Bastano un ombretto e una matita e il gioco è fatto

La prima cosa da fare per rendere il viso più bello e riposato, è scegliere il correttore e l’illuminante migliori. Ovviamente, la scelta non è semplice, e andrà fatta in base al colore della propria carnagione.

Un’altra parte assolutamente importante da curare è il trucco occhi. Questa parte del viso è fondamentale per risultare intriganti, interessanti e seducenti, ma anche per trasmettere, semplicemente, sicurezza.

Per far emergere tutte queste caratteristiche dovremo nascondere la stanchezza dai nostri occhi, in pochi e semplici passi.

Ecco il trucchetto per rendere la palpebra subito più rilassata

Il primo passo per riuscire nell’impresa di avere uno sguardo meno stanco del vero è usare un ombretto bianco. Molte persone utilizzano l’ombretto scuro e l’eyeliner per avere uno sguardo attraente sia di giorno che di sera. Quello che vorremmo ottenere noi oggi, però, è ben diverso.

Per ridurre le zone scure, ovviamente non potremo utilizzare ombretti scuri, al contrario. Stenderemo, infatti, sulla palpebra mobile un ombretto bianco, che renderà il tutto già più riposato.

L’ombretto più scuro, invece, dovremo stenderlo sull’arcata interna, seguendo, quindi, la linea dell’orbita oculare. Ovviamente, il tutto, poi, andrà sfumato, al fine di creare una sfumatura di colore quasi naturale. Quello che abbiamo appena descritto è il secondo passaggio utile per avere uno sguardo subito più riposato.

Gli ultimi trucchi per un ingrandire e rimpolpare l’occhio

Dopo aver steso gli ombretti, dovremo stendere un po’ di matita nera nella rima inferiore dell’occhio, nella parte esterna. Non dovremo colorare la rima interna, altrimenti il nostro occhio sembrerà ancora più piccolo.

Dopo aver steso la matita sotto l’occhio, fino a metà, dovremo sfumare il tutto con un pennellino, piatto e angolato. Dopodiché, potremo procedere con la stesura del mascara. In questo caso gli occhi infossati o piccoli da ingrandire saranno subito più belli, proprio grazie a questi 3 semplici trucchetti da usare ogni giorno.