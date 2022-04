I fortunati d noi che possiedono un giardino sanno bene come mantenerlo e curarlo possa essere un’attività faticosa e stancante. Spesso dobbiamo svolgere attività fisicamente faticose e lavorare per lunghe ore. Per questi motivi, è importante indossare abbigliamento appropriato per proteggerci da urti e ferite. Tutti noi, quando facciamo giardinaggio ed orticoltura, indossiamo guanti protettivi, ma spesso non scarpe adatte. Oggi vogliamo parlare di quali possono essere le scarpe perfette se vogliamo stare comodi e protetti anche quando siamo nell’orto. Ecco perché pochi le usano, ma sono queste le scarpe adatte per lavorare nell’orto.

Attenzione ai pericoli

Molti di noi non hanno vere e proprie calzature da orto. Spesso si tende ad usare ciabatte o vecchie scarpe da ginnastica rovinate. In realtà non è una buona idea, perché questi modelli sono bassi e non proteggono la caviglia e i polpacci da danni accidentali. Infatti, una caduta, una storta o un urto con un attrezzo è un rischio sempre presente. Se vogliamo evitare questi rischi, dovremo indossare delle scarpe alte che arrivino sotto al ginocchio. In questo modo potremo anche proteggerci dallo sporco e dal fango. Un’alternativa è quella di indossare delle ghette o dei pantaloni impermeabili, ma il piede non sarà mai protetto al 100% e rischiamo storte e graffi.

Pochi le usano, ma sono queste le scarpe comode e funzionali per evitare di sporcarsi e farsi male nell’orto o in giardino

Per questo motivo possiamo usare un particolare modello di stivale impermeabile, conosciuto con il nome di stivale Wellington. Questo modello prende il nome dal famoso condottiero britannico noto come duca di Wellington. Questo stivale è realizzato in gomma spessa che permette una completa protezione del piede e della gamba. La suola di questi stivali è antiscivolo e li rende perfetti per lavorare anche in ambienti umidi e bagnati.

Anche in un giorno di pioggia possiamo indossare i nostri stivali e lavorare per lunghe ore all’aria aperta. Quando li toglieremo, noteremo come i nostri piedi siano rimasti totalmente all’asciutto e non avremo una goccia di fango e di acqua sui nostri vestiti. Mettiamo da parte le vecchie scarpe e proviamo queste comode ed economiche calzature.

