È l’albero di Natale più grande del Mondo: quando si accende e perché è così meraviglioso

L’Italia ci regala comuni in grado di rendere indimenticabili le vacanze di Natale. A Gubbio potremmo trascorrere giorni felici e assistere a tante manifestazioni. Senza dimenticare l’albero dei record

È uno degli scenari più affascinanti d’Italia nel periodo natalizio quello di Gubbio che può vantare l’albero di Natale più grande del Mondo. 650 metri di altezza, una base di 350 metri, 270 punti luminosi nella sagoma e altrettanti all’interno. La stella cometa è di 1000 metri quadri disegnata con 200 punti luminosi. Illuminato completamente con i led e alimentato con energia tratta da fonti rinnovabili.

Quest’anno il comune di Gubbio ha voluto lanciare un messaggio molto importante. In un contesto in cui verde e natura sono protagonisti, il Comitato organizzatore ha voluto affiancare all’impianto fotovoltaico esistente, una costosa opera di energia alternativa. Da qui la scelta dei led per disegnare l’intera sagoma dell’albero. Il messaggio Adotta una Luce sembra caratterizzare questo Natale di crisi internazionali e cambiamenti climatici. In questo senso anche la creazione di un calendario che descrive la Storia di uno dei comuni più grandi d’Italia. Gli eugubini sono sempre molto ispirati quando si tratta di Natale.

Un territorio ricco e fortunato

È l’albero di Natale più grande del Mondo quello accesso nel monte Ingino il 7 dicembrecome da tradizione. Una tradizione che deriva dal 1981 quando un gruppo di volontari decise di sistemare le luminarie in modo che la Basilica del Santo fosse al centro dell’attenzione. 42 anni di primati a cui affiancare sempre nuove iniziative che facessero parlare di questo borgo meraviglioso. Come, per esempio, l’albero di Natale più grande del Mondo disegnato sull’acqua a Castiglione del Lago. Attorno al monte Igino e al lago Trasimeno attrazioni ed eventi rendono le festività uniche nel genere fino alla prima settimana di gennaio.

In Umbria tradizioni e feste si sprecano. Il territorio ricco di prodotti, storie, eccellenze e monumenti porta gli abitanti a essere molto attivi. A Gubbio è famosa la tradizione dei Ceri, una festa organizzata in onore del Patrono sant’Ubaldo che si perde nei secoli.

È l’albero di Natale più grande del Mondo da apprezzare insieme ai menù per le festività

Come ogni anno è stato acceso in Piazza Quaranta Martiri l’albero che pone Gubbio al centro dei guinness natalizi. Record mondiali ma con un occhio agli sprechi e al rispetto delle tradizioni. Trascorrere alcuni giorni durante le festività in questa terra baciata dalla sorte potrebbe essere un’esperienza unica per molti turisti italiani che vogliono viaggiare con comodità. Facile da raggiungere, Gubbio è in grado di offrire un menù ricco di eventi. A partire da quelli musicali per proseguire con mercatini, sbandieratori, presepi e molto altro.

Tra la magia dell’albero e le varie manifestazione anche i menù che riguardano il cibo non sono da sottovalutare. Maccheroni con miele e noci, cappelletti con brodo di cappone, pappardelle al ragù di lepre o cinghiale, gnocchi al sugo d’oca. Sono diverse le specialità che caratterizzano non solo il cenone del 24 dicembre ma molte altre cene speciali. Un motivo in più per scegliere questo comune e trascorrere giorni da non dimenticare mai più.