Crema al mascarpone da impazzire con queste 3 ricette rigorosamente senza uova da provare a Natale

Natale è alle porte ed è il momento di decidere la lista dei dolci da preparare. Tra i grandi classici delle feste c’è sicuramente la crema al mascarpone. E tra poche righe scopriremo 3 ricette senza uova facili e veloci che daranno una marcia in più ai nostri menù.

Pandoro, panettone, crostate, frittelle natalizie e biscotti. Sono soltanto alcuni dei dolci natalizi che ci accompagneranno da qui all’Epifania. In questo gruppo rientra di diritto anche la crema al mascarpone, un dessert che possiamo mangiare sia da solo che utilizzare come farcitura. E se pensiamo che sia troppo pesante ci sbagliamo alla grandissima. Perché stiamo per capire come preparare una crema al mascarpone da impazzire in 3 modi diversi e tutti rigorosamente senza uova.

Come preparare la crema al mascarpone con il cioccolato

Il trucco per una crema di mascarpone di alto livello è quello di scegliere un prodotto fresco e di prima qualità. Dal momento che non useremo le uova sarà il latticino ad assicurare gusto e cremosità. Meglio, quindi, evitare i mascarponi confezionati. A questo punto possiamo utilizzare il cioccolato fondente e creare un dolce perfetto per farcire il pandoro o da servire da solo.

Come ingredienti ci serviranno solo il mascarpone, dello zucchero semolato, una spruzzata di panna fresca e, appunto il cioccolato. Cioccolato che aggiungeremo rigorosamente grattugiato all’impasto.

Usiamo gli agrumi

In questo periodo dell’anno le nostre tavole si riempiono di straordinari agrumi. Agrumi che possiamo sfruttare alla grande per aromatizzare la crema al mascarpone sostituendoli alle uova. Prendiamo ancora una volta i nostri mascarpone e panna fresca montata. Aggiungiamo 70 grammi di zucchero a velo, il succo di un arancia e la scorza del frutto. Mescoliamo gli ingredienti, montiamo la panna e lavoriamo fino a ottenere un composto spumoso. Otterremo un dessert decisamente gustoso e profumato.

Crema al mascarpone da impazzire con il trucco del caffè

Il caffè è una delle bevande più amate e consumate in Italia. La scienza ha anche dimostrato che potrebbe avere anche ottimi effetti sulla salute del cuore. Ma quello che è certo è che il caffè è straordinario per aromatizzare la crema di mascarpone.

Prepariamo la nostra moka e conserviamo un cucchiaio di polvere di caffè. Iniziamo a mescolare il mascarpone con delle fruste e aggiungiamo un cucchiaio di zucchero semolato e uno di zucchero di canna. Incorporiamo un cucchiaio di panna fresca liquida, una tazza di caffè e una spolverata di caffè in polvere. Mischiamo il tutto per qualche secondo fino ad ottenere la crema. La farcitura perfetta per il pandoro è pronta.