Il nostro consueto appuntamento settimanale con la Rubrica di numismatica riscuote sempre un grande seguito. Molte persone si sono incuriosite e hanno cominciato ad osservare con molta attenzione le monete che hanno nel portafogli o che ricevono come resto al bar o al supermercato. In genere, si tende a dare poca importanza alle monete. Di taglio più o meno importante, i soldi hanno sempre un certo valore. Questo ce lo dovremmo ricordare sempre, soprattutto per un motivo di ordine etico e morale. Inoltre, è bene sapere che in giro circolano esemplari che, per svariati motivi, hanno un valore ben più grande rispetto a quello effettivo.

Può ad esempio capitare che un semplice euro possa in realtà valere una montagna di soldi. Spesso, anche le monete antiche hanno un certo valore. Idem per alcuni esemplari particolari, emessi in edizioni limitate per celebrare eventi e/o persone. In questo articolo ne vedremo proprio un caso.

Una sconvolgente fortuna trovare in tasca o nel portafogli questa moneta da 2 euro

Analizzeremo la moneta da 2 euro coniata in occasione del 150° anniversario della nascita di Maria Montessori. Questa moneta venne emessa nell’anno 2020. Come qualsiasi pezzo da 2 euro, è bimetallica: l’esterno è in rame e nichel mentre la parte interna è in nichel ed ottone. Pesa 8,5 g e il suo diametro misura 25,75 mm. Lungo il bordo si può notare una zigrinatura molto fine. Osserviamo ora più da vicino questa moneta. Il rovescio si presenta uguale ai comuni 2 euro diffusi in Europa. Vi sono pertanto indicati:

il valore nominale;

i confini dell’Unione europea;

le 12 stelle dei membri fondatori collegate da linee che si interrompono sulla cartina europea.

Sul lato dritto, invece, è ritratto il volto della famosa educatrice, inserito in un quadrato che va a tagliare il bordo esterno della moneta. Nella parte interna del quadrato possiamo inoltre notare tre composizioni geometriche che fanno riferimento ai suoi metodi educativi. Sotto il ritratto, nella parte sinistra, compaiono nome e cognome della pedagogista. Sul lato destro, il quadrato è interrotto a causa della presenza del monogramma della Repubblica Italiana (RI). Nell’angolo in basso a sinistra c’è invece il monogramma della Zecca di Roma. Sul lato opposto, ecco comparire la sigla “LDS”, che indica le iniziali dell’autrice, Luciana De Simoni.

In circolazione da giugno 2020

Infine, sulla moneta compaiono due date: 1870 e 2020. La prima indica l’anno di nascita della Montessori; la seconda, invece, si riferisce all’anno di emissione della moneta stessa. Questa moneta è in circolazione da giugno 2020. Ne vennero prodotti 3 milioni di esemplari, dei quali 7.000 destinati al collezionismo. A causa dell’elevato numero di esemplari, queste monete non hanno un valore astronomico. Attualmente, le versioni per il collezionismo sono in vendita sul sito della Zecca di Stato a 20 euro. Questo è dunque il valore di riferimento attuale. Il mondo del collezionismo, però, è soggetto a continue oscillazioni. Tra qualche anno questi 2 euro potrebbero valere centinaia o addirittura migliaia di euro. Nessuno può fare previsioni certe in tal senso. Per questo motivo, potrebbe essere una sconvolgente fortuna trovare in tasca questa moneta. Meglio quindi conservarla!

