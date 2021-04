Ci siamo mai chiesti quanto sia pulito il nostro cellulare? Forse meglio non sapere, perché il verdetto è da far girare la testa. La scienza infatti conferma come i nostri telefonini ospitino l’80% dei più comuni batteri umani, e siano tra gli oggetti di uso comune meno puliti in assoluto.

Per questo è importante cercare di tenere pulito per quanto possibile il nostro dispositivo. E uno dei punti critici è la custodia. Ma niente paura: è incredibile quanto sia semplice pulire in modo facile e veloce la custodia del telefonino per mantenere la massima igiene.

Spesso una volta comprato il telefonino e scelta la cover o la custodia ci limitiamo a metterla nella posizione corretta e dimenticarcene. Errore gravissimo: è uno dei posti più ovvi in cui lo sporco si può annidare.

La prima regola è la costanza. L’ideale è lavare la custodia ogni mese e disinfettarla ogni settimana. Le custodie più comuni sono in silicone: per pulirle la cosa più comoda è usare qualche goccia di detersivo per piatti in un recipiente pieno di acqua tiepida. Sciogliamo bene il detersivo e poi applichiamo con uno spazzolino da denti sulla custodia. Occhio a non sfregare troppo forte: dobbiamo essere uniformi, insistere sulle macchie e coprire tutta la superficie.

Se ci sono macchie davvero ostili, possiamo mettere del bicarbonato nei punti critici. A questo punto sfreghiamo ancora con lo stesso spazzolino di prima e risciacquiamo più volte. Una volta tolto tutto il detersivo possiamo lasciare asciugare per non meno di un’ora.

Ora una volta controllato che non ci siano punti umidi (sarebbero terreno ideale per nuovi batteri) possiamo rimettere il telefono nella cover con delicatezza.

Per disinfettare faremo settimanalmente la stessa cosa, ma invece di usare uno spazzolino imbevuto di acqua e detersivo passeremo una salvietta disinfettante o un po’ di cotone con una soluzione apposita. Ricordiamo anche in questo caso di lasciare sempre asciugare per bene la custodia prima di rimetterla a posto.