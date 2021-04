Negli ultimi anni il tema dell’ecosostenibilità ha acquisito sempre più rilievo. Se fino a 40 anni fa se ne parlava poco, dalla conferenza ONU sull’Ambiente del 1972 a Stoccolma le cose hanno cominciato a cambiare.

Lentamente, essere sostenitori dell’ecosostenibilità, fare la raccolta differenziata e rispettare l’ambiente non sono più visti come inutili esagerazioni. Al contrario, il difendere l’ambiente è diventato quasi una moda.

Ma proteggerlo da cosa? Da noi, ovviamente.

Ecco 4 ragioni per cui vivere green è la scelta migliore e più giusta

Vivere green significa cambiare alcune abitudini quotidiane per renderle più rispettose dell’ambiente. Un esempio, che è ormai pratica comune per molti, è il passare dal gettare i rifiuti tutti insieme alla raccolta differenziata.

Esistono molti modi in cui ridurre il proprio impatto ambientale, alcuni più semplici ed indolori, altri invece che richiedono sacrifici maggiori. Ma perché farlo? Ecco alcune buone ragioni:

a) allevia lo stress: è stato provato che vivere a contatto con la natura rilassa la mente e protegge dall’ansia e dalla depressione. Infatti, anche solo un piccolo orto in cassetta coltivato sul balcone può rilassare i nervi e far bene;

b) risparmiare: un buon modo per rispettare l’ambiente è di non consumare più energia ed acqua del necessario. Ad esempio, usando il meno possibile il riscaldamento e la macchina per spostarsi. È intuitivo che tutte queste scelte permettano di risparmiare;

c) ambiente e animali: sono queste le vittime dell’inquinamento e dello sfruttamento esagerato delle risorse del pianeta;

d) salute: l’inquinamento di acqua, aria e terra sono tra le principali cause di moltissime patologie. Tra queste, ricordiamo molte malattie cardiache, l’ictus, malattie polmonari ed il cancro.

Logicamente, essendo l’uomo la causa dell’inquinamento e dei problemi del nostro pianeta, dovrebbe essere lui a porvi rimedio. Purtroppo, spesso questo non è sufficiente a convincere le persone a cambiare stile di vita e rinunciare alle proprie comodità. Infatti, tutti sanno che è l’uomo a danneggiare il pianeta, ma non ci sentiamo mai noi in prima persona quelli responsabili. Ma lo siamo e dovremmo agire di conseguenza.

Quindi, ecco 4 ragioni per cui vivere green è la scelta migliore e più giusta. Dopotutto, se l’uomo è riuscito ad inventare l’energia elettrica o gli aerei saprà trovare il modo per non inquinare il cielo e la terra, l’acqua e la pioggia, e sopravvivere comunque.