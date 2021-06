Gli agretti sono una pianta non molto diffusa che viene spesso ignorata dai coltivatori di orto e giardino. Possiamo trovare questa verdura spontanea sulle coste di quasi tutta l’Italia e, quindi, in altrettante tradizioni culinarie.

Nelle diverse zone, questo ortaggio, ha preso nomi molto differenti: il più caratteristico dei quali è quello di barba del frate. Vediamo allora assieme perché è incredibile quanto sia semplice e vantaggioso crescere questa fantastica e buonissima pianta comune nel nostro orto.

Coltivare la barba del frate

Coltivare i semi di agretto non sarà troppo difficile, possiamo infatti facilmente trovarli in internet o nei vivai più forniti. A causa del loro ciclo rapido converrà metterli direttamente a terra, evitando quindi semenzaio e trapianto. Un piccolo trucco per velocizzare la germinazione è poi quello di metterli a bagno per qualche ora nella camomilla prima della semina. In questo modo potremmo disinfettare i semi e renderne più morbida la scorza esterna, facilitandone così la schiusa e la crescita.

Una volta germogliata, la coltivazione di questa pianta non sarà particolarmente difficile. Infatti, siccome gli agretti si sviluppano nel giro di un mese o poco di più, non si presenta il problema dello sviluppo di erbe infestanti. Allo stesso modo anche insetti e malattie risultano meno comuni, proprio grazie al fatto che si arriva a raccoglierle prima che si manifesti il problema. Per quanto riguarda, invece, il clima e terreno, questa pianta è amante di un suolo salino e di un clima mite; mentre teme il gelo e il ristagno dell’acqua, pur resistendo però molto bene alla siccità e nei suoli anche molto poveri.

La “barba del frate” è una pianta davvero sottovalutata per le sue proprietà salutari benefiche. Infatti, è molto ricca d’acqua e di fibre con un particolare effetto benefico sulla diuresi e la regolarità intestinale. Un ottimo alimento grazie anche alla presenza di vitamina A, C e diverse vitamine del gruppo B, oltre che agli alti livelli di calcio, potassio e magnesio.

Insomma, un vero e proprio alimento portentoso. Davvero perfetto per chi desidera portare avanti una dieta per dimagrire o iniziare a seguire tenore di vita più sano e leggero.

