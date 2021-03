Per avere un fisico tonico c’è bisogno di molto allenamento e di tanto sacrificio. Allo stesso modo, per una mente attenta e una memoria di ferro bisognerebbe allenare il cervello con costanza. Ecco l’interessante motivo per cui in tanti esercitano la mente in questo modo e qualche esercizio mentale che i Lettori di ProiezionidiBorsa possono compiere autonomamente.

Una mente sopraffina

Memoria ed elasticità mentale sono il risultato di moltissimi fattori. Una buona alimentazione influisce moltissimo sulle facoltà intellettive. La Redazione di ProiezionidiBorsa affronta il fondamentale legame tra cibo e alimentazione in questo articolo.

Ma è vero anche che una mente in salute ha bisogno di un costante esercizio intellettivo per restare attiva. Tutto questo per aumentare la memoria, ecco l’interessante motivo per cui in tanti esercitano la mente in questo modo.

La memoria visiva

Un modo divertente ed efficace per stimolare la mente e migliorare la memoria è allenare le capacità intellettive attraverso la visione. Basta semplicemente munirsi di una pagina di giornale o di un libro e andrà bene anche la schermata del PC che riproduce una di queste cose.

Bisognerà osservarla per qualche minuto e poi chiudere gli occhi e ricordarla. Questo esercizio allena moltissimo la memoria visiva e tornerà utile in molti momenti della vita.

In gruppo

È divertente allenare la fantasia anche in gruppo o in coppia. Basterà chiedere a un’altra persona di fornire 8 parole qualsiasi. L’esercizio consiste nel cercare di mettere insieme tutte queste parole diverse per creare un racconto. Oltre a costituire un modo per allenare il cervello, questo consente di trascorrere del tempo con le persone care e in maniera divertente.

Un modo per ricordare

La Redazione vuole anche suggerire un altro esercizio mentale. Questo terzo esercizio, oltre che ad allenare la mente, consente di ricordare molte più cose anche a distanza di tempo. È un esercizio particolarmente adatto a chi ha pochissima memoria e fatica a ricordare qualunque cosa.

Per non dimenticare più una frase, un dettaglio o un’espressione da studiare, la Redazione consiglia di associare qualcosa di familiare a quel determinato termine. Per fare un esempio, se la parola impossibile da ricordare è “mentecatto”, consigliamo di suddividerla in due parole: mente e catto.

Quest’ultima somiglia alla parola “gatto”. Per ricordare l’espressione mentecatto è possibile pensare a un “gatto che mente” oppure alla “mente del gatto”. Insomma, ciascuno deve tentare la ricerca dell’associazione più semplice da ricordare.