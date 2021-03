Per risolvere quelle piccole magagne di tutti i giorni, quei piccoli problemi quotidiani che colorano la nostra routine, chi non si è mai appellato ai rimedi della nonna?

Ah le nonne, se non ci fossero bisognerebbe inventarle!

Donne poliedriche che hanno fatto della loro esperienza consigli di vita da tramandare nel tempo. Guide pratiche per facilitare le nuove generazioni nell’affrontare la vita moderna. Trucchetti furbi di cui, una volta scoperti, non si può fare a meno.

Tuttavia, non tutti i cosiddetti “rimedi” della nonna funzionano davvero. Alcuni, però, quelli apparentemente più strani, possono mostrarsi realmente utili nella risoluzione delle problematiche più disparate.

La Redazione di ProiezionidiBorsa ne ha raccolti 5. Vediamo insieme.

I 5 rimedi della nonna più bizzarri ma che funzionano davvero, provare per credere!

Per quanto può sembrare singolare, lo zucchero raffinato è un ottimo rimedio contro il singhiozzo. Basterà inghiottire un cucchiaio di zucchero per far scomparire il tanto odiato spasmo. Secondo alcuni esperti, la ragione è da ricercarsi nella dolcezza improvvisa che sovraccarica le terminazioni nervose della bocca e placa il singhiozzo.

Il collutorio cura le micosi e la forfora

La premessa è sempre quella che in presenza di disturbi e problematiche di salute, l’unico esperto da consultare è il medico. Tuttavia, sembrerebbe davvero ottimo immergere i piedi in un contenitore con del collutorio. 15 massimo 20 minuti per due volte al giorno per avere unghie dei piedi libere da funghi e micosi. Inoltre, aiuterebbe anche nella battaglia contro la forfora dei capelli.

Alito cattivo addio con lo yogurt

Un rimedio che prevede una “lotta tra batteri”. Nel dettaglio, i batteri presenti nello yogurt sconfiggerebbero i batteri cattivi che causano l’alitosi.

Per eliminare il mal di testa bisogna mordere una matita

Tra le cause frequenti del mal di testa c’è quella di tenere inconsciamente stretta la mascella. Mettere una matita tra i denti allieverà il mal di testa in quanto favorisce un rilassamento dei muscoli facciali interessati.

Piedi che emanano cattivo odore? Niente paura ci pensa la vodka

L’alcool presenta della bevanda in questione rappresenta un antisettico essiccante molto utile.

Versare la vodka su uno strofinaccio e avvolgerci i piedi per qualche minuto. La sostanza alcolica eliminerà l’odore sgradevole dei piedi.

