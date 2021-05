Nel bilancio familiare risparmiare è importante. Una delle spese fisse di ogni famiglia è quella per la benzina. Utilizziamo l’auto per ogni necessità: raggiungere il posto di lavoro, svolgere commissioni varie, fare la spesa, insomma l’auto oggi è davvero indispensabile.

Il problema è che, spesso, ci rendiamo conto di aver speso davvero troppo in benzina. 100, 200 euro a settimana per la benzina sono la spesa minima della maggior parte delle famiglie italiane e non.

Ecco perché, in questo articolo, suggeriremo dei metodi per risparmiare il più possibile su questa spesa. È incredibile quanti soldi di benzina si risparmiano seguendo questi suggerimenti furbi che migliorano le prestazioni della nostra auto. Scopriamoli insieme.

La benzina “premium”

Ormai da qualche anno, le cosiddette “benzine premium” si sono diffuse anche in Italia.

Si tratta di un tipo di carburante con un numero di ottano superiore a quello che si trova nelle benzine più comuni. In sostanza, questa caratteristica dovrebbe garantire delle migliori prestazioni generali dell’auto, poiché consentirebbe al motore di lavorare meglio.

Tuttavia, come riportato sul New York Times, le prestazioni migliori garantite da questo carburante dipendono dall’auto. Il carburante premium garantisce effettivamente delle migliori performance in auto di alta gamma.

È anche per questo che le auto di questo tipo, infatti, vanno più veloci delle altre. Diversamente, utilizzare un carburante premium in un’auto progettata per la normale benzina, non trarrà alcun vantaggio da questi carburanti. Starà, dunque, a noi capire se questo discorso è valido anche per la nostra auto.

Tenere i finestrini chiusi

Aprire e chiudere i finestrini altera l’aerodinamica dell’auto e questo comporterà un maggiore consumo di carburante. Dunque, meglio viaggiare con i finestrini chiusi.

Velocità moderata e accelerazione graduale

I cambi di velocità, o le partenze esageratamente veloci, sovraccaricano il motore. Questo stress causa una maggiore usura delle parti meccaniche dell’auto, oltre che un maggiore consumo di carburante. Teniamo presenti questi piccoli consigli. È incredibile quanti soldi di benzina si risparmiano seguendo questi suggerimenti furbi che migliorano le prestazioni della nostra auto.

