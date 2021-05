Le verdure come sappiamo sono per definizione magre e con un basso apporto calorico. I peperoni ovviamente non fanno eccezione, infatti per cento grammi presentano circa trenta calorie. Ed anche gli altri valori nutrizionali sono del tutto consoni a qualsiasi tipo di dieta ipocalorica si stia conducendo. Eppure in molti li guardano storti quando si tratta di cucinarli e mangiarli mentre si segue un certo regime alimentare. Ma in realtà chi ci dice di non cucinare i peperoni quando si è a dieta è perché non ha mai provato questa ricetta leggera e semplicemente deliziosa. Vediamo quale.

Dipende da noi

Ciò che la maggior parte delle volte genera confusione è determinato dalla pesantezza e difficoltà di digestione che alcune ricette presentano. Pensiamo alla peperonata ad esempio, ma anche tante altre. Eppure tutto questo di certo non vuol dire che non possono essere inseriti in piatti fit, ovvero adatti per chi sta cercando di perdere peso. Dipende da come li cuciniamo e con cosa li abbiniamo. In sostanza, dipende da noi. Infatti chi ci dice di non cucinare i peperoni quando si è a dieta è perché non ha mai provato questa ricetta leggera e semplicemente deliziosa.

Spiedini di carne, peperoni e ananas

Tra poco andremo a presentare un piatto che dimostra esattamente ciò che stavamo dicendo. Si tratta infatti di un secondo leggero, con un basso apporto calorico, e incredibilmente saziante. Scopriamo come prepararlo. Considerando quattro persone dovremo procurarci 650 grammi di pollo, 500 di peperoni, 400 di ananas e dell’aglio. Oltre poi a sugo di pomodoro, aceto, e succo d’ananas. Ecco come procedere. Innanzitutto prendiamo degli spiedini e inseriamoci all’interno pollo, peperoni e ananas, precedentemente tagliati a piccoli pezzi.

Ovviamente cercando di alternarli il più possibile. A questo punto prendiamo una padella, versiamo al suo interno un goccio d’olio e qualche spicchio d’aglio, e andiamo a cuocere i nostri spiedini. Cuociamoli per non più di otto minuti per lato e, quindi, spostiamoli in un recipiente ricoperto di carta assorbente.

È giunto dunque il momento della salsa. Facilissima da preparare, infatti basterà mettere in un pentolino in successione 300 millilitri di succo d’ananas, un cucchiaio di aceto e uno di sugo di pomodoro. Mentre amalgamiamo il tutto aggiungiamo i condimenti, ovvero un filo d’olio, e una spolverata di sale e pepe. Una volta pronta andiamo ad impiattare versandola sopra gli spiedini e, finalmente, concediamoci questo delizioso secondo piatto. Ecco dunque perché chi ci dice di non cucinare i peperoni quando si è a dieta è perché non ha mai provato questa ricetta leggera e semplicemente deliziosa.