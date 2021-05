Nelle case è molto comune trovare vecchi asciugamani ormai rovinati e da buttare. Tutti noi usiamo molto questo oggetto per la nostra igiene e soprattutto lo sfruttiamo anche più volte al giorno. Proprio per questo motivo, è più che normale che un asciugamano si rovini nel corso del tempo e che sia inutilizzabile per l’igiene personale. Ma ci sono altri modi in cui può essere sfruttato, evitando di buttarlo nella spazzatura. E si può rimanere sbalorditi smettendo di buttare gli asciugamani vecchi o rovinati e riutilizzandoli in questo modo geniale.

Con un vecchio asciugamano possiamo creare una fantastica imbottitura per i cuscini della cucina

Iniziamo con un primo riutilizzo davvero utile. Un vecchio asciugamano può essere usato per imbottire i cuscini che poniamo sulle sedie della cucina, per esempio. Basterà prelevare la parte più spugnosa di questo oggetto e riempirne il cuscino che vogliamo usare. Sarà talmente semplice che ci metteremo pochissimo e nessuno si accorgerà del trucco!

Perché non provare anche a creare dei divertenti sottobicchieri

Un altro modo in cui possiamo utilizzare un vecchio asciugamano è quello di creare con alcuni dei suoi pezzi degli originali sottobicchieri. Infatti, ci basterà ritagliare dei quadratini piuttosto piccoli di questo oggetto e rifinirne i bordi con la macchina da cucito. Quando avremo finito, potremo anche decorare il nostro pezzetto di asciugamano con delle figure o delle lettere. Mettendo l’iniziale di ogni componente della famiglia, per esempio, potremo dare ad ognuno il proprio sottobicchiere! Ed è per questo che si può rimanere sbalorditi smettendo di buttare gli asciugamani vecchi o rovinati e riutilizzandoli in questo modo geniale! Le idee possono essere davvero tanto. Basta avere un po’ di fantasia e voglia di fare. Seguendo questi piccoli consigli avremo la possibilità di risparmiare e divertirci!

