Tutti i proprietari di un gatto sanno bene che questi amo non nascondersi e mettersi al riparo in qualunque anfratto che trovano per casa. Ecco perché in questo articolo andremo a parlare di un metodo originale di riciclo creativo che ci permetterà di regalargli proprio quello che desidera. Vediamo allora assieme come realizzare una tenda fai da te in poche semplici mosse, utilizzando giusto un vecchio indumento e qualche altro oggetto di riciclo.

Vediamo allora il perché è incredibile ma vero, bastano una felpa e due grucce per rendere felice il nostro gatto.

Tutto il necessario

Per portare avanti il nostro progetto avremo bisogno di:

a) una vecchia felpa;

b) una base quadrata in cartoncino o un cuscino;

c) due grucce di metallo;

d) del nastro adesivo;

e) qualche spilla da balia;

f) forbici;

g) pinze.

Il procedimento in realtà è davvero molto semplice: basterà innanzitutto prendere le due grucce di metallo, raddrizzarle ed eventualmente rimuoverne il gancio.

Modelliamo allora le grucce in modo da formare due archi che andremo ad incrociare e poi posizionare da un angolo all’altro della nostra base di cartone. Utilizziamo il nastro adesivo sia per legare le due grucce nella parte di intersezione a x, sia per rafforzare la base di cartone. Rendendola così più rigida e stabile. Pratichiamo poi un foro sui quattro angoli della base di cartone per poterci inserire l’estremità delle grucce. Utilizziamo le pinze per ripiegare la punta verso l’interno così bloccarle per bene. Una volta fatto questo avremmo ottenuto la struttura di base che farà da scheletro per la nostra tenda.

Questa dovrà poi solo essere ricoperta da una vecchia felpa, fissandola per bene sul fondo del cartone. Ricordiamoci però di fare in modo che l’apertura del collo della felpa diventi “la porticina d’entrata”.

Una volta fatto questo, e magari aggiunto anche un cuscino per rendere il tutto più confortevole, avremo ottenuto una bellissima mini-tenda per il nostro micio. Senza aver speso praticamente nulla.

