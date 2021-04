È vero che in quest’ultimo anno i prodotti labbra hanno subito un forte calo nelle vendite. Purtroppo, dovendo portare sempre la mascherina abbiamo rinunciato a rossetti e lucidalabbra. Ma è il momento di riappropriarci di quei piccoli gesti che ci facevano sentire a nostro agio. E anche se dobbiamo ancora portare la mascherina, perché non truccarci solo per noi?

Se il lucidalabbra è quasi finito usiamo questo trucco per non sprecarne neanche un po’.

Sentirsi in ordine è fondamentale per recuperare un po’ della nostra routine. Per questo in tanti consigliano di vestirci e curarci anche se dobbiamo passare tanto tempo in casa. Ma anche se lavoriamo in smart working, ad esempio. Alla fine, anche se virtualmente, è un po’ come andare in ufficio. Quindi è il momento di rispolverare il cassetto del make-up! Ed è proprio ora che ci accorgiamo che il nostro lucidalabbra preferito è quasi finito. Non lo mettevamo da un po’ e ci era passato di mente. Ma non serve correre a comprarne uno nuovo. C’è un piccolo trucco che possiamo usare per recuperare il prodotto rimasto.

Il flaconcino di lucidalabbra nasconde un piccolo segreto

Magari non ce ne siamo mai accorti o non ci abbiamo fatto caso. Ma quando inseriamo l’applicatore nella boccettina e poi lo tiriamo fuori, facciamo un po’ forza. Questo perché c’è un altro pezzetto di plastica che fa da riduttore. Così non rischiamo di prendere troppo prodotto. E l’applicatore ha quasi sempre la giusta quantità di lucidalabbra che ci serve. Ecco quel pezzettino di plastica è anche ciò che non ci fa prelevare il prodotto rimasto sul fondo. Quindi cosa fare? È semplice, toglierlo! Basterà un coltellino o anche una lima. Controllando bene sul bordo del flaconcino si vede un doppio bordo. È lì che va messa la nostra lima e facendo un po’ di pressione il riduttore salta via. E ora possiamo recuperare tutto il prodotto che pensavamo ormai finito!

Quindi, se il lucidalabbra è quasi finito usiamo questo trucco per non sprecarne neanche un po’. Mi raccomando, però, ricordiamoci che senza il riduttore l’applicatore preleva più prodotto. Meglio scaricarne un po’ sul bordo del flaconcino, così non ne sprecheremo neanche una goccia!

