Le chiamate che propinano offerte commerciali sono diventate un fastidio quotidiano. Non c’è legge che sembra in grado di bloccarle. Siamo tempestati ormai, a qualsiasi ora, dagli operatori dei call center che propongono offerte inverosimilmente convenienti. Con l’avvento degli apparecchi di telemarketing automatico la situazione è ulteriormente peggiorata. Infatti, alle normali chiamate, si sono aggiunte quelle fatte automaticamente, dove una voce artificiale propone in tono accattivante, una possibilità di risparmio imperdibile. Per questo motivo vediamo come bloccare le chiamate da numero anonimo o sconosciuto una volta per tutte.

I telefoni cellulari di nuova generazione, sia con sistema Android, sia gli Iphone, hanno dei blocchi integrati. Dunque non effettuano una selezione delle chiamate in entrata. In altre parole o le bloccano tutte o nessuna. Le applicazioni invece utilizzano un database, creato grazie alle segnalazioni degli utenti, che identifica le chiamate da bloccare.

Android

Vediamo nel dettaglio come bloccare le chiamate da numero anonimo o sconosciuto una volta per tutte a seconda del sistema installato sul proprio cellulare. Dunque, se si dispone di un telefono Android apriamo la schermata nominata “Chiamate” oppure “Telefono” a seconda dei modelli. Poi selezionare la voce “impostazioni chiamate” dal menù a cascata che appare cliccando sui tre puntini. Scegliamo l’opzione nominata “Lista blocchi”, oppure “Blocco numero, o “Filtro chiamate”, in base al telefono che si sta utilizzando. L’ultimo passaggio da fare è attivare con un click la voce “Blocca le chiamate dagli sconosciuti” e “Blocca le chiamate dai numeri nascosti”.

Iphone

Con l’iPhone la procedura da seguire è meno complessa. Dunque basterà accedere alle “impostazioni”. Poi selezionare la voce “Telefono”. Quindi portarsi sull’opzione che appare nel menù a tendina “Disattivazione chiamate e contatti bloccati”. Infine attivarla cliccandoci sopra.

Se ci si trova in Face Time basterà andare sul contatto da bloccare o sulla “i” posizionata accanto al numero, poi scorrere la schermata fino alla fine e selezionare l’opzione “Blocca contenuti!

Ecco dunque come bloccare le chiamate da numero anonimo o sconosciuto una volta per tutte, evitando quindi continui disturbi.

Ricordiamo infine la procedura, molto semplice, per evitare di ricevere telefonate da numeri visibili. Basterà in questo caso selezionare il contatto. Poi scegliere fra le opzioni che si aprono a cascata “Aggiungi a lista nera”. In questo modo non riceveremo più alcuna telefonata né messaggio dal numero indicato.

Ecco, dunque, svelato come bloccare le chiamate da numero anonimo o sconosciuto una volta per tutte.

Approfondimento

Attenzione a questo pericoloso messaggio di WhatsApp che stanno ricevendo in molti