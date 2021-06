Il limone è un agrume estremamente utile e versatile. Tutti dovremmo averne sempre almeno un paio in casa perché, oltre ad essere delizioso, esso si presta ad infiniti utilizzi. Oggi vogliamo proporre alcuni modi per riciclarne le bucce che sono molto preziose. È incredibile ma solo in pochi conoscono questi fantastici e geniali trucchi per riutilizzare la buccia di limone in modo efficace.

Per aromatizzare l’acqua

D’estate con il caldo è bene mantenersi idratati bevendo molta acqua. Bere dell’acqua con il limone non solo fornisce al corpo il giusto apporto di sali minerali, ma rende anche più invitante la nostra bevanda. Per farlo, prendiamo un contenitore per cubetti di ghiaccio e grattugiamo al suo interno la scorza dei limoni non trattati. Aggiungiamo dell’acqua e mettiamo il contenitore nel freezer per qualche ora. A questo punto potremo mettere qualche cubetto di ghiaccio per aromatizzare la nostra acqua nei giorni più caldi. Se vogliamo rendere questa bevanda ancora più rinfrescante, aggiungiamo anche qualche foglia di menta fresca.

Scrub emolliente

Molti di noi conoscono le infinite proprietà dell’olio d’oliva sulla pelle. Anche il limone ci aiuta a mantenerla più bella esfoliandola e schiarendola nascondendo le piccole macchie della pelle. Possiamo creare uno scrub emolliente per la pelle utilizzando soltanto olio extravergine d’oliva e scorze di limoni biologici. Per farlo, uniamo le scorze dei limoni a 15 millilitri di olio in una ciotolina e la copriamo con della pellicola trasparente. Dopo qualche ora, utilizziamo queste scorze massaggiandole sulla pelle: se usate dopo la doccia idrateranno la nostra pelle in modo eccezionale.

Profumare ambienti o detergenti

Il profumo dei limoni è davvero meraviglioso. Se uniamo della vodka alle scorze dei limoni in uno spruzzino possiamo rendere profumati i nostri ambienti. In alternativa, possiamo usare questa soluzione per profumare i detergenti naturali che prepariamo in casa. Per farlo, dovremo mettere le scorze di limone in un barattolo ed aggiungere la vodka. Chiudiamo il barattolo e facciamo macerare il tutto per circa 2 settimane. A questo punto, filtriamo con una garza il liquido e lo mettiamo in uno spruzzino o nella bottiglia di detergente. Il profumo sarà garantito.

Aloni di tè e caffè

Se le nostre tazze rimangono macchiate dal tè o dal caffè e non riusciamo a rimuovere gli aloni usando i comuni detersivi, possiamo usare i limoni. Riempiamo la tazza da smacchiare con la buccia di mezzo limone spremuto. Aggiungiamo dell’acqua bollente fino all’orlo della tazza e lo lasciamo agire per circa 8 ore. Trascorso questo lasso di tempo, con la semplice spugna gli aloni verranno via facilmente.

Rimuovere incrostazioni dal microonde

Il microonde è un elettrodomestico fantastico che spesso può essere difficile da pulire, ma usando il limone il discorso cambia. Mettiamo in una boule adatta al microonde dell’acqua bollente e le scorze di un limone. Se lo lasciamo agire una notte intera dentro il microonde chiuso, lo sporco, il grasso e le incrostazioni verranno via facilmente semplicemente usando la spugna.

