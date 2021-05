È terribile avere una macchia e non sapere come fare a toglierla. Alcune fra le peggiori sono le macchie di bruciature, spesso anche causate dal ferro per i tessuti più leggeri.

Proprio il ferro da stiro può essere la soluzione per cercare di recuperare i nostri vestiti. In effetti possiamo cercare di togliere l’alone bruciato grazie al vapore e ad un altro elemento segreto.

L’acqua ossigenata infatti riesce a togliere tutti gli elementi ossidanti che rischiano di incrostarsi per sempre sui tessuti.

È incredibile ma si possono togliere le macchie di bruciato sui vestiti con il ferro da stiro e un ingrediente segreto

Ecco come fare per usare acqua ossigenata per smacchiare i vestiti bruciati. Imbeviamo uno straccio pulito di acqua ossigenata e posiamolo sulla parte da togliere. Poi passiamo più volte con un ferro da stiro regolato sul calore medio caldo. Il calore fa in modo che gli agenti smacchianti dell’acqua ossigenata penetrino in profondità nei tessuti.

L’operazione è lunga e va spesso ripetuta più volte. È importante che lo straccio imbevuto sia ben resistente ed eviti che il ferro possa bruciare ulteriormente il vestito.

Altri due metodi veloci ed efficaci per smacchiare i tessuti bruciati

Se i nostri vestiti sono bruciati e strappati possiamo facilmente ripararli con delle toppe termoadesive. Altrimenti se si tratta solo di una macchia scura ecco come possiamo facilmente farla sparire. È incredibile ma si possono togliere le macchie di bruciato sui vestiti con il ferro da stiro e un ingrediente segreto. Oltre all’acqua ossigenata e al vapore, il succo di limone e il sapone di Marsiglia sono nostri alleati.

Mischiamo delle scaglie di sapone di Marsiglia con dell’aceto bianco e due cucchiaini di sale fino. Lasciamo agire sulla macchia per qualche minuto e ripetiamo l’operazione più volte finché la macchia non va via.

Per il succo di limone, lasciamolo agire sulla macchia per qualche minuto. Infine, imbeviamo il tessuto in dell’acqua calda per 15 minuti, sciacquiamo e lasciamo asciugare.