Per chi desidera sopracciglia naturali ma perfette, precise e bellissime esiste questo straordinario sapone molto facile da trovare in commercio. Le sopracciglia sono un elemento molto importante nel viso.

Infatti queste, a seconda di come sono, regalano ampiezza al viso e possono veramente cambiare lo sguardo di una persona. C’è chi le ama naturali, chi le tinge e chi addirittura se le fa tatuare. Oggi affrontiamo un metodo alternativo per avere sopracciglia naturali però sempre perfette e precise.

Stiamo parlando del soap brows. Questo trend arriva direttamente da Instagram, ma è veramente geniale. Praticamente basta applicare questo sapone sulle sopracciglia, modellarle e queste risulteranno forti, belle, folte e perfette.

Come funziona questo sapone?

Il metodo per applicare il soap brows è veramente facile. Infatti quando ci si sta preparando per uscire, e il trucco è già fatto, iniziamo a pettinare le sopracciglia verso l’alto. Devono assumere la forma che desideriamo. Ora con il pettinino applichiamo questo sapone miracoloso che le fisserà lasciandole perfette e folte.

In commercio esiste anche l’equivalente gel, invece che sapone. Il prodotto fatto con il sapone è però inodore e non è colorato. Esistono tantissimi brand che realizzano questo soap brows. Alcuni di questi si possono acquistare su Amazon oppure direttamente nei negozi specializzati chiedendo magari consiglio ad un commesso.

Consigliamo sempre di scegliere prodotti inodore, realizzati con elementi testati, delicati e non irritanti. Inoltre è sempre opportuno scegliere prodotti che non macchiano in questo modo si possono evitare piccoli disastri. E scegliamo anche dei prodotti che non lascino residui sennò il nostro effetto naturale perderà di credibilità.

Quindi invece di spendere moltissimi soldi in tatuaggi per le sopracciglia o in altre nuove tecniche, basta usare un semplice sapone. Si ricorda sempre, però, di rimuoverlo prima di andare a dormire, cosa che si dovrebbe fare anche con il trucco.

