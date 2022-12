5.000 euro per chi si trasferisce in questo paese a pochi passi dal mare con domanda entro dicembre

5.000 euro per chi si trasferisce in questo borgo-proiezionidiborsa.it

Chi vuole mollare tutto e trasferirsi altrove potrà farlo in questo bellissimo borgo del Cilento a pochi passi dal mare. Questo Comune eroga fino a 5.000 euro a chi si trasferisce nel suo territorio e presenta domanda entro il 19 dicembre. Ecco di seguito cosa fare per partecipare al bando.

L’esperienza del Covid ci ha sicuramente fatto apprezzare il valore delle cose semplici, degli abbracci e soprattutto quanto sia bello stare in mezzo alla natura. Durante il periodo di emergenza epidemiologica molti hanno peraltro potuto dedicare più tempo alla casa e ai propri hobbies, come cucina e giardinaggio. Sono in tanti che dopo quest’esperienza hanno deciso di acquistare una casa in mezzo al verde o al mare, dove trasferirsi o rifugiarsi per rilassarsi. Per chi, in questo momento sta pensando di trasferirsi in un posto lontano dal caos e dalla routine quotidiana, non potrà perdersi quest’occasione incredibile.

A pochi passi dal mare, sorge su uno sperone roccioso questo antichissimo borgo medievale, in provincia di Salerno. Si tratta di Roccadaspide un paese del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano posto ad oltre 300 metri sul livello del mare. Roccadaspide si distingue non solo per la bellezza del suo centro storico, ma anche per la produzione del marrone di Roccadaspide, che ha ottenuto il marchio IGP. Il Comune di Roccadaspide ha pubblicato un bando per l’erogazione di contributi fino a 5.000 euro per chi si trasferisce e prende casa nel suo territorio.

Al fine di favorire la coesione e lo sviluppo dei Comuni particolarmente colpiti dallo spopolamento, il Governo ha stanziato dei Fondi per contrastare tale fenomeno. Il Comune di Roccadaspide ha stanziato contributi per coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale sul suo territorio. Tali contributi dovranno essere spesi per l’acquisto e la ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario. Il contributo è concesso una tantum nel limite di euro 5.000. Pertanto è erogato una sola volta per ciascun nucleo familiare e per ogni singolo immobile.

Chi intende trasferire la propria residenza e dimora abituale a Roccadaspide potrà avere fino a 5.000 euro di contributi. Questi dovranno utilizzarsi per le spese d’acquisto e ristrutturazione dell’immobile da destinare ad abitazione principale. Il trasferimento della residenza e dimora abituale dovrà avvenire entro il termine di rendicontazione delle spese d’acquisto o ristrutturazione dell’immobile. Il termine è fissato al 60° giorno dopo la notifica d’avvenuta ammissibilità al contributo ed è previsto a pena di decadenza dal beneficio. Gli interventi di ristrutturazione dovranno essere a norma e i richiedenti dovranno detenerli a titolo di proprietà. In alternativa, dovranno avere un regolare contratto di locazione pari o superiore a 4 anni o comodato d’uso, regolarmente registrati. Inoltre, nell’immobile non dovranno avere la residenza né la dimora abituale altri soggetti che non appartengono al nucleo familiare del richiedente.

Gli interessati hanno tempo fino alle ore 13,00 del 19 dicembre per presentare la domanda. Questa dovrà inoltrarsi secondo le modalità indicate nel bando, da consultare sul portale web del Comune.