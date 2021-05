La tecnologia sta facendo giorno dopo giorno grandissimi passi avanti, ma andrebbe anche apprezzata non solo per le grandissime scoperte, ma anche per le piccole cose che possono aiutare nel quotidiano.

Vivere senza tecnologia oggi giorno sembra impossibile, ne siamo veramente circondati.

Anche nelle scuole si sta andando verso una forte innovazione, partendo dalle lavagne elettroniche fino ad arrivare agli ipad.

In molte scuole ci si sta allontanando dalla tradizionalità dei tanti libri da sfogliare e da portare in classe.

Molte scuole adesso preferiscono far scaricare i testi semplicemente sui propri ipad.

Con lo smartphone si possono fare tantissime cose che prima sembravano impossibili.

Già la semplice possibilità di massaggiare e videochiamare persone lontane, pensando a qualche anno fa, sembra qualcosa di assurdo.

Molti però non sanno che esistono app gratuite in grado di soddisfare piccole esigenze giornaliere.

Ecco alcune app molto semplici da usare e che possono tornare molto utili

-picture this

-picture fish

-picture bird

-plantsnap

-vibrometro-sismometro.

Plantsnap è un’app per riconoscere le piante. Perfetta per chi durante una passeggiata si trova immerso nella natura e con il proprio smartphone ha un’enciclopedia tascabile sulla botanica.

Picture this è un’altra app ideale per tutti quelli che amano la natura.

È un’app che semplicemente inquadrando la foto, permette di riconoscere la tipologia di piante.

Picture fish, per gli amanti del mare e della pesca, è un’app utile che permette di riconoscere i tantissimi tipi di pesce.

Anche per chi deve fare la spesa può tornare molto utile.

Pictur Bird, un’app per riconoscere i vari tipi di uccelli.

Scattando una semplice foto si possono conoscere tutti i particolari del volatile.

L’app del vibometro, tramite dei sensori permette di rilevare alcune vibrazioni, interpretandole e avvisando in caso di una situazione di pericolo.

Con queste app si possono monitorare anche gli aumenti d’intensità delle vibrazioni stesse nelle nostre vicinanze.

Un’app sicuramente molto utile, in particolare per chi vive in zone in cui i terremoti purtroppo sono molto frequenti.

Ecco quindi alcune app molto semplici da usare e che possono tornare molto utili durante la giornata.