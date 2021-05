Il rosmarino, come tutti sappiamo, è una pianta aromatica dal profumo inebriante che con un semplice gesto insaporisce ogni pietanza che prepariamo.

Averla a casa è un piacere, non richiede troppe attenzioni o cure, è molto semplice da coltivare e ci riempie di soddisfazioni.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Bisogna sapere che gli utilizzi casalinghi del rosmarino sono numerosi sia in casa che in cucina ed in questo articolo andremo a scoprirli.

Magari a qualcuno sarà già capitato di trovare dei vestiti bucati a causa delle tarme che si cibano del nostro guardaroba.

Solitamente tendiamo a comprare dell’antitarme nei negozi, questi possono rilevarsi dannosi soprattutto in presenza di bambini in casa.

È incredibile ma basta coltivare il rosmarino in casa per risolvere questo comune e fastidioso problema, pochi ci pensano ma è davvero utile.

Soluzione

In pochi ci pensano ma possiamo liberarci delle tarme sui vestiti in maniera del tutto naturale.

Il fatto di avere il rosmarino in casa, ci permette di averne grandi quantità e, all’occorrenza, di essiccarlo.

Basterà, una volta essiccato, prendere i suoi rami, le foglie e metterle negli armadi e nei cassetti oppure sgretolarlo e posizionarlo in appositi sacchetti.

Volendo, possiamo integrare al rosmarino altre spezie, come cannella, chiodi di garofano ed anice stellato. Anche in questo caso, basterà sminuzzarli, riporli in sacchetti chiusi e appenderli a vestiti e grucce.

È incredibile ma basta coltivare il rosmarino in casa per risolvere questo comune e fastidioso problema, potremo solo ricavarne vantaggi

Consigli

Bisogna sapere che questi insetti amano gli ambienti umidi, quindi non mettiamo negli armadi abiti sudati o sporchi.

Assicuriamoci, dopo aver lavato i vestiti che questi si siano ben asciugati al sole, in questo modo faremo già un gran lavoro di prevenzione.

Inoltre, manteniamo sempre pulito il nostro armadio, così terremo sotto controllo l’ambiente e ci accorgeremo di un eventuale attacco.

Un altro metodo è quello di lavare a secco i vestiti prima di riporli, ci permetterà di eliminare l’umidità e conservare i vestititi in totale sicurezza.