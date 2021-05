Quante volte ci priviamo di alimenti gustosi ma poco salutari specialmente perché aumentano il colesterolo?

Anche se il colesterolo è importante per la nostra vita ma non deve eccedere i limiti indicati. Il colesterolo si divide in buono (HDL) e cattivo (LDL), è essenziale mantenere quello LDL a bada. Questo, depositandosi nelle arterie, potrebbe causare gravi problemi cardiovascolari.

L’indicazione europea entro cui mantenere il colesterolo cattivo è 100 mg/dl. Oltre ai cibi che bisognerebbe evitare o comunque ridurne l’assunzione (cliccare qui), per ridurre il colesterolo LDL bisognerebbe fare tanta attività fisica. In pochi sanno che questi due alimenti buonissimi sono un vero toccasana per abbassare il colesterolo senza rinunciare al gusto. Dieta mediterranea e sport sarebbero la soluzione perfetta contro il colesterolo.

Salmone e carciofi

In pochi sanno che questi due alimenti buonissimi sono un vero toccasana per abbassare il colesterolo senza rinunciare al gusto. Salmone e carciofi sono ai primi posti nella classifica dei cibi da assumere per ridurre il colesterolo cattivo nel sangue.

Il salmone, grazie al suo elevato contenuto di Omega3, è l’alimento perfetto per mantenere i livelli di colesterolo al proprio posto. Riduce quello cattivo e rafforza quello buono, senza rinunciare al gusto. I carciofi, essendo una verdura e quindi ottimi a prescindere per una dieta sana, favorisce la pulizia delle arterie eliminando il colesterolo LDL in eccesso.

Da non sottovalutare nemmeno le ottime proprietà dell’olio extravergine d’oliva a crudo, che svolge le stesse azioni dei carciofi e del salmone. Sono tanti i cibi gustosi ma salutari che possiamo introdurre nella nostra dieta. Così staremo in forma non solo esteticamente ma soprattutto a livello dell’organismo, senza rinunciare al gusto e al “sapore della vita”.

Non dimentichiamoci della betulla

Tra i prodotti naturali al 100%, la betulla è ottima contro il colesterolo cattivo. È consigliato fare un infuso con le foglie di betulla da bere durante l’arco della giornata.

